Kremlinul anunță vizita lui Putin la Beijing „în curând”, în timp ce Trump se află în China

Kremlinul a anunţat joi că preşedintele rus, Vladimir Putin, va efectua „în curând” o vizită în China, ţară unde se află în prezent într-o vizită oficială preşedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, informează EFE, preluată de Agerpres.

„Se poate spune că pregătirile pentru vizită aproape că s-au încheiat, suntem în faza finală. Aceasta va avea loc în curând”, a declarat purtătorul de cuvânt al preşedinţiei ruse Dmitri Peskov în cadrul conferinţei de presă zilnice.

De pregătirea propriu-zisă a acestei vizite s-a ocupat ministrul rus de externe Serghei Lavrov, care a întreprins o vizită la Beijing la jumătatea lunii aprilie, când a fost primit de preşedintele chinez Xi Jinping.

Putin a anunţat pe 9 mai că, în timpul apropiatei sale vizite în China, cele două ţări intenţionează să facă un pas important în cooperarea în domeniul petrolului şi al gazelor naturale, domeniu în care Moscova doreşte să-şi crească exporturile către Beijing.

„Voi fi foarte mulţumit dacă vom reuşi să rezolvăm această problemă în timpul vizitei”, a spus el atunci. De asemenea, Putin a spus că este „foarte important” ca relaţiile dintre SUA şi China să continue, aspect pe care l-a calificat drept „un factor de stabilitate”.

În cursul ultimei lor convorbiri telefonice în februarie, Putin şi Xi au discutat despre tensiunile legate de Iran şi au pledat pentru dezvoltarea cooperării cu Venezuela şi Cuba.

Putin şi Xi, care s-au întâlnit de peste 40 de ori din 2013, s-au întâlnit ultima oară în septembrie 2025 la Beijing.

Avertismentul lui Xi Jinping pentru Trump

Donald Trump se află acum la Beijing pentru discuții directe cu liderul chinez Xi Jinping. În pofida unei primiri fastuoase făcute liderului american, subiectul Taiwan rămâne unul care generează tensiuni între Washington și Beijing.

Liderul chinez crede că Taiwanul este cea mai importantă problemă cu care se confruntă și că, dacă este gestionată necorespunzător, aceasta ar putea împinge întreaga relație dintre SUA și China într-o situație extrem de periculoasă, scriu Reuters și New York Times.

Președintele chinez Xi Jinping i-a spus liderului american Donald Trump că negocierile comerciale înregistrează progrese, la începutul summitului de două zile de joi și vineri de la Beijing, dar a avertizat că dezacordurile privind Taiwanul ar putea conduce relațiile pe un drum periculos și chiar ar putea duce la un conflict.

Declarațiile lui Xi referitoare la Taiwan, revendicat de Beijing, au fost făcute în cadrul unei întâlniri cu ușile închise între liderii celor două cele mai mari economii ale lumii, care a durat peste două ore, a declarat Ministerul de Externe al Chinei.

Acestea au reprezentat un avertisment dur – dacă nu chiar fără precedent – în cadrul unui eveniment plin de fast care, a părut mai degrabă prietenos și relaxat, scrie Reuters.

Rezumatul discuțiilor oferit de partea americană nu a menționat deloc Taiwanul.

În schimb, acesta s-a concentrat pe dorința comună a liderilor de a redeschide Strâmtoarea Ormuz, efectiv închisă din cauza războiului cu Iranul, și pe interesul aparent al lui Xi de a cumpăra petrol american pentru a reduce dependența Chinei de aprovizionarea din Orientul Mijlociu.