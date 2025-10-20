Kremlinul are încă „multe întrebări” despre summitul Putin-Trump de la Budapesta, dar e „conștient” de un singur lucru / Când va avea loc întâlnirea

Nu există încă detalii cu privire la participarea Ucrainei sau a țărilor europene la summitul planificat între președintele rus Vladimir Putin și omologul său american Donald Trump care va avea loc în capitala Ungariei, Budapesta, a anunțat luni Kremlinul.

Purtătorul de cuvânt al președinției ruse, Dmitri Peskov, a afirmat că pregătirile pentru summit se află într-un stadiu incipient și că „nu există încă informații detaliate” cu privire la formatul acestuia sau la participanți, potrivit The Moscow Times.

„Există multe întrebări, echipele de negociatori trebuie stabilite și așa mai departe”, le-a spus reporterilor reprezentantul Kremlinului.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că este dispus să participe la summitul de la Budapesta dacă ar fi invitat, deși a pus la îndoială neutralitatea Ungariei, afirmând că premierul Viktor Orban „blochează Ucraina peste tot”.

Peskov a criticat ceea ce a catalogat drept declarații contradictorii ale oficialilor ucraineni, acuzându-i că „complică mai degrabă decât facilitează procesul de pace”.

El a subliniat că Moscova continuă să comunice cu Washingtonul, pe tema Ucrainei, cu privire la poziția sa „consecventă și binecunoscută” referitoare la război.

Peskov a spus că Trump și Putin s-ar putea întâlni „în două săptămâni sau puțin mai târziu”.

„Există conștientizarea faptului că nimic nu trebuie amânat”, a mai declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

Dar Peskov nu a dat niciun indiciu că urmează să fie semnat vreun document în timpul summitului.

Comentând informațiile din presă potrivit cărora Statele Unite iau în calcul să furnizeze Ucrainei rachete de croazieră Tomahawk cu rază lungă de acțiune, Peskov a spus că Kremlinul se bazează în continuare pe declarațiile publice și că nu a primit nicio notificare oficială din partea Washingtonului în acest sens.