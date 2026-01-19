Kremlinul crede că Trump va intra în istorie dacă SUA vor anexa Groenlanda. Peskov spune că în ultima perioadă au apărut multe „informații tulburătoare”

Kremlinul nu va comenta presupusele intenții ale Rusiei asupra Groenlandei, a mai declarat purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin, citat de Reuters.

Kremlinul a declarat luni că este greu să nu fii de acord cu experții care au afirmat că președintele american Donald Trump va intra în istoria Statelor Unite și a lumii dacă va prelua controlul asupra Groenlandei.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că nu discută dacă un astfel de pas ar fi bun sau rău, ci pur și simplu constată un fapt.

Trump a insistat în repetate rânduri că nu se va mulțumi cu nimic mai puțin decât proprietatea asupra Groenlandei, un teritoriu autonom al Danemarcei. El a afirmat că, dacă Statele Unite nu vor prelua controlul asupra Groenlandei, atunci Rusia sau China o vor face.

Când a fost rugat să comenteze declarațiile lui Trump cu privire la presupusa amenințare rusă, Peskov a spus că au existat multe „informații tulburătoare” în ultima perioadă, dar că Kremlinul nu va comenta presupusele intenții ale Rusiei asupra Groenlandei.

„Aici, poate, este posibil să ne detașăm de întrebarea dacă acest lucru este bun sau rău, dacă va respecta sau nu parametrii dreptului internațional”, a spus Peskov.

„Există experți internaționali care cred că, prin rezolvarea problemei încorporării Groenlandei, Trump va intra cu siguranță în istorie. Și nu numai în istoria Statelor Unite, ci și în istoria mondială”, a spus el.

Ministerul de Externe al Rusiei a declarat săptămâna trecută că este inacceptabil ca Occidentul să continue să afirme că Rusia și China amenință Groenlanda și a susținut că criza din acest teritoriu demonstrează standardele duble ale puterilor occidentale care pretind superioritate morală.

Asaltul lui Trump

Trump și-a intensificat revendicările privind Groenlanda. Săptămâna trecută, el a anunțat că va impune taxe vamale de 10% Danemarcei și altor șapte țări europene care s-au opus activ revendicărilor sale.

El a mai spus că taxa va crește la 25% dacă controlul asupra Groenlandei nu va fi transferat Statelor Unite până în luna iunie.

Liderii Danemarcei și Groenlandei au insistat că insula nu este de vânzare și că nu doresc să facă parte din Statele Unite.

Liderii UE urmează să discute opțiunile disponibile pentru a-i răspunde lui Trump în cadrul unui summit de urgență care va avea loc joi la Bruxelles. Una dintre opțiuni este un pachet de taxe vamale în valoare de 93 de miliarde de euro aplicate importurilor din SUA, care ar putea intra automat în vigoare pe 6 februarie, după o suspendare de șase luni.

Cealaltă opțiune este „instrumentul anti-coerciție”, care nu a fost utilizat până în prezent și care ar putea limita accesul la licitații publice, investiții sau activități bancare sau restricționa comerțul cu servicii, în care SUA are un excedent față de blocul comunitar, inclusiv în domeniul serviciilor digitale.

Pachetul de taxe pare să beneficieze de un sprijin mai larg ca primă reacție decât măsurile anti-coerciție, unde situația este în prezent „foarte mixtă”.