Kremlinul critică acțiunile Israelului și SUA în Iran: „Condamnăm fără echivoc”

Kremlinul a condamnat ceea ce a numit „asasinarea” liderilor iranieni în urma atacurilor aeriene americane și israeliene, la o zi după ce agenția de știri semi-oficială iraniană Fars a confirmat că Ali Larijani, consilier principal al fostului lider suprem Ali Khamenei, a fost ucis la Teheran, potrivit Reuters.

„Condamnăm fără echivoc orice acțiuni menite să lezeze sănătatea, sau chiar să ucidă sau să elimine membri ai conducerii Iranului suveran și independent, precum și ai altor țări. Condamnăm astfel de acțiuni”, a declarat miercuri purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, când a fost întrebat despre reacția Rusiei la moartea lui Larijani.

Rusia, care a construit și ajută la funcționarea singurei centrale nucleare din Iran, a criticat puternic atacurile aeriene americane și israeliene împotriva Iranului, un partener apropiat, și a cerut încetarea imediată a focului și negocieri.

The Wall Street Journal, citând persoane familiarizate cu problema, a relatat marți că Rusia și-a extins schimbul de informații și cooperarea militară cu Teheranul, furnizând imagini din satelit și tehnologie îmbunătățită de drone pentru a ajuta Iranul să țintească forțele americane din regiune.

Întrebat de această relatare, Peskov a respins informațiile drept știri false: „După cum știți, în prezent circulă foarte multe relatări diferite despre acest război. Marea majoritate nu sunt altceva decât dezinformare, așa că nu considerăm necesar să comentăm fiecare dintre ele.”

„Cu toate acestea, reprezentanții oficiali ai Statelor Unite au făcut declarații în această privință, afirmând chiar ei că nu dețin informații pe această temă”, a adăugat el.

Uciderea lui Ali Larijani

Marți, armata israeliană a anunțat uciderea lui Ali Larijani, secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului, cea mai importantă tentativă de asasinat țintit de la începutul războiului. Ali Larijani este omul care a condus regimul iranian după uciderea lui Ali Khamenei în prima zi de război.

De asemenea, au fost uciși șeful miliției paramilitare iraniene Basij din cadrul Gărzii Revoluționare Islamice, Gholamreza Soleimani, și adjunctul său, Seyyed Karishi.

Atacurile au continuat în noaptea de marți spre miercuri, când Israelul a anunțat „eliminarea” ministrului iranian al Informațiilor, Esmaeil Khatib.