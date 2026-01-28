Kremlinul e dispus să îl primească pe Zelenski pentru o întâlnire cu Putin: „Îi garantăm securitatea”

Consilierul pentru politică externă al Kremlinului, Iuri Ușakov, a declarat miercuri că orice întâlnire care ar putea avea loc între președintele rus Vladimir Putin și președintele ucrainean Volodimir Zelenski ar trebui să fie bine pregătită și orientată spre rezultate, informează Reuters.

Ușakov, într-o declarație pentru televiziunea de stat, a spus că Moscova nu a exclus niciodată o astfel de întâlnire și că, dacă Zelenski este pregătit pentru o astfel de întâlnire, condiția este ca el să vină la Moscova, iar securitatea lui personală ar fi garantată.

„În același timp, îi garantăm (lui Zelenski) securitatea și condițiile necesare”, a consilierul Kremlinului.

Ușakov a amintit că „președintele (Putin) a declarat în diferite ocazii că dacă Zelenski este într-adevăr dispus pentru o întâlnire, atunci noi îl invităm la Moscova”.

Acest aspect „a fost discutat de mai multe ori în timpul convorbirilor telefonice între președintele nostru și omologul său american, Donald Trump”, a mai afirmat consilierul prezidențial, menționând că „Trump ne-a cerut în special să studiem această posibilitate”.

„Important este ca aceste contacte să fie bine pregătite. Asta în primul rând. Iar în al doilea rând, acestea trebuie să fie orientate spre obținerea unor rezultate pozitive concrete”, a mai spus Ușakov.

Nu este prima dată când Rusia lansează ideea unei întâlniri între cei doi lideri la Moscova, idee pe care Zelenski a respins-o anul trecut, sugerând ca Putin să vină la Kiev.

Un oficial american, care a vorbit sub protecția anonimatului, a declarat sâmbătă pentru publicația Axios că Zelenski și Putin erau „foarte aproape” de a stabili o întâlnire după ce Washingtonul a mediat negocierile de pace de la Abu Dhabi, din Emiratele Arabe Unite, care au avut loc săptămâna trecută.

Trilaterala de la Abu Dhabi, un „progres”

Reacția lui Ușakov a venit după afirmațiile făcute anterior de ministrul ucrainean de externe, Andrii Sîbiga, potrivit căruia Volodimir Zelenski este dispus să se întâlnească cu liderul rus pentru a rezolva principalele obstacole din calea negocierilor de pace: problema teritorială și controlul asupra centralei nucleare din Zaporojie, ocupată de trupele ruse din primele săptămâni ale invaziei, notează agențiile EFE și Agerpres.

Putin și Zelenski s-au întâlnit o singură dată de când acesta din urmă a devenit președintele Ucrainei. Acea întâlnire a avut loc în decembrie 2019 la Paris, în prezența liderilor Franței și Germaniei.

În toamna anului trecut, Zelenski a declinat invitația Kremlinului de a veni la Moscova și, de asemenea, a dezaprobat o posibilă astfel de întrevedere cu Putin la Budapesta, din cauza relațiilor sale nu tocmai amiabile cu premierul ungar Viktor Orban.

Miercuri, Kremlinul a calificat drept un „progres” discuțiile trilaterale privind Ucraina, mediate de SUA și desfășurate săptămâna trecută la Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite.

„Aceasta, începutul unui astfel de dialog, poate fi deja considerat un progres. Munca este în plină desfășurare. Și este bine că s-a început cu contacte directe. După cum știți, s-a ajuns la un acord privind continuarea sa. Această muncă va continua”, a declarat Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, în conferința sa de presă zilnică.

Peskov afirmase luni că „ar fi o greșeală să ne așteptăm la rezultate majore în urma primelor contacte”.

„Nu este un secret pentru nimeni” că „problema teritorială care face parte din «formula Anchorage» are desigur o mare importanță pentru partea rusă”, a afirmat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, referindu-se la faptul că Moscova nu va declara un armistițiu până când trupele ucrainene nu vor părăsi întregul teritoriu al Donbasului, unde Kievul controlează în continuare mai mult de o cincime din regiunea Donețk.

De altfel, ambele părți au apreciat negocierile drept constructive, în cadrul cărora, potrivit președintelui ucrainean, au fost abordate „posibile criterii pentru încheierea războiului”.

Presa occidentală a sugerat că SUA ar fi condiționat acordarea unor garanții de securitate Kievului pentru a evita o viitoare agresiune rusă de retragerea trupelor ucrainene din regiunea Donețk.

Volodimir Zelenski a cerut în repetate rânduri o întâlnire cu președintele rus în trecut, în timp ce Moscova a fost constant reticentă.

Negocierile trilaterale între Rusia, Ucraina și SUA pentru a se ajunge la o reglementare negociată a războiului în Ucraina urmează să fie reluate duminică, 1 februarie, a anunțat agenția de presă rusă Interfax.