Kremlinul nu vede motive pentru îmbunătăţirea relaţiilor cu Europa. „Au o atitudine conflictuală”

Europenii îşi mobilizează resursele militare împotriva Rusiei, astfel că nu sunt motive „să sperăm la o îmbunătăţire a relaţiilor noastre”, a susținut sâmbătă purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de agențiile ruse de presă Tass şi Interfax, preluate de News.ro.

„Deocamdată nu văd niciun motiv să sperăm la o îmbunătăţire a relaţiilor noastre cu Europa. Politicienii actuali, generaţia actuală de politicieni aflaţi la putere, au o atitudine conflictuală, şi nu doar în cuvinte, ci şi în fapte. Ei mobilizează în totalitate potenţialul militar al Europei şi îl îndreaptă împotriva ţării noastre, participând direct la acţiuni militare împotriva noastră”, a declarat Dmitri Peskov, comentând starea actuală a relaţiilor dintre Rusia şi ţările europene.

„Trebuie să fim conştienţi de acest lucru. Trebuie, fără îndoială, să rămânem deschişi pentru construirea relaţiilor şi ne păstrăm într-adevăr deschiderea, dar trebuie să înţelegem foarte bine cu cine avem de-a face”, a adăugat el.