Kremlinul salută „discuția animată” din Europa despre reluarea dialogului cu Rusia, dar indică omul pe care nu îl vrea la negocieri: „Este în interesul său”

Purtătorul de cuvânt al președintelui rus a declarat că Moscova vede o „discuție animată” în Europa cu privire la posibilitatea de a fi reluat dialogul cu Rusia și este „un lucru bun”, dar a sugerat că Moscova nu și-o dorește pe șefa diplomației UE ca negociator, conform informațiilor transmise duminică de agenția de știri a statului rus TASS.

Într-un interviu pentru jurnalistul Pavel Zarubin, Dmitri Peskov a afirmat că „această discuție animată” despre reluarea dialogului cu Moscova și „schimbarea de mentalitate în sensul că «la un moment dat va trebui să vorbim cu rușii» sunt un lucru bun”.

Pe de altă parte, reprezentantul Kremlinului a spus că nu șefa diplomației UE, Kaja Kallas, ar trebui să fie cea care negociază cu Moscova. Oficialul rus susține că „este în interesul ei”.

„Este în interesul lui Kaja Kallas să nu fie un negociator. Nu îi va fi ușor. Dacă vă amintiți, Putin a spus că, în principiu, ar putea fi oricine care nu a reușit să spună o mulțime de lucruri rele”, a adăugat Peskov.

Kallas exclusese varianta preferată de Putin

După ce Financial Times a scris că liderii Uniunii Europene se pregătesc pentru posibile discuţii cu Moscova, președintele rus Vladimir Putin a fost întrebat dacă este dispus să poarte discuții cu europenii. În replică, el l-a indicat pe fostul cancelar german Gerhard Schroeder drept interlocutorul preferat de Moscova pentru un astfel de dialog.

„Pentru mine personal, fostul cancelar al Republicii Federale Germania, domnul Schroeder, este de preferat”, a declarat Putin, citat de AFP și Reuters.

Posibilitatea de a fi numit Gerhard Schroeder ca negociator al blocului comunitar a fost respinsă categoric de șefa diplomației UE.

„În primul rând, dacă îi dăm Rusiei dreptul de a numi un negociator în numele nostru, acest lucru nu ar fi foarte înțelept. În al doilea rând, cred că Gerhard Schröder a fost practic un lobbyist de nivel înalt pentru companii de stat rusești”, a spus Kallas, citată de Euronews.com.

Putin îl preferă pe Schroeder, a adăugat Kallas, pentru că în acest fel președintele rus „ar sta practic de ambele părți ale mesei”.