Kremlinul sare în apărarea Chinei și spune că nu a efectuat niciun test nuclear secret

Kremlinul a declarat miercuri că nici China, nici Rusia, nu au efectuat teste nucleare secrete, menționând totodată că Beijingul a negat acuzațiile Statelor Unite potrivit cărora ar fi făcut acest lucru, relatează Reuters.

Mai devreme în cursul acestei luni, Statele Unite au acuzat China că a efectuat un test nuclear secret în 2020, solicitând totodată un nou tratat de control al armamentului nuclear, mai amplu, care să includă atât Moscova, cât și Beijingul.

„Am auzit numeroase referiri la anumite teste. Atât Federația Rusă, cât și China, au fost menționate în acest context. Nici Federația Rusă, nici China nu au efectuat teste nucleare”, le-a declarat miercuri jurnaliștilor Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

„Știm de asemenea că aceste acuzații au fost negate categoric de un reprezentant al Republicii Populare Chineze, astfel că aceasta este situația”, a adăugat Peskov.

Ce au spus SUA despre presupusul test nuclear chinezesc

„Pot dezvălui că guvernul SUA știe că China a efectuat teste nucleare explozive, inclusiv pregătiri pentru teste cu randamente prestabilite de ordinul sutelor de tone”, a declarat pe 6 februarieThomas DiNanno, subsecretar de stat american pentru controlul armamentelor și securitate internațională, în fața Conferinței pentru Dezarmare de la Geneva.

Armata chineză „a încercat să ascundă testările prin mascarea exploziilor nucleare, deoarece a recunoscut că aceste teste încalcă angajamentele privind interzicerea testelor. China a folosit ‘decuplarea’ (decoupling), o metodă de reducere a eficienței monitorizării seismice, pentru a-și ascunde activitățile față de lume”, a spus el.

DiNanno a declarat că China a efectuat un astfel de test pe la 22 iunie 2020.

Acuzațiile, formulate în cadrul unei conferințe globale pentru dezarmare, au evidențiat tensiunile între Washington și Beijing într-un moment crucial pentru controlul armelor nucleare, la o zi după expirarea tratatului care limita desfășurarea de rachete și focoase nucleare de către SUA și Rusia.

Președintele american Donald Trump face presiuni asupra Beijingului pentru a se alătura Statelor Unite și Rusiei în vederea negocierii unui acord care să înlocuiască New START, ultimul acord ce era în vigoare între Washington și Moscova în ceea ce privește controlul armelor nucleare.

Expirarea tratatului pe 5 februarie a i-a îngrijorat și mai mult pe experții care consideră că lumea s-ar afla în pragul unei curse accelerate a înarmării nucleare. Alți specialiști în controlul armamentului susțin însă că astfel de temeri sunt exagerate.