Kremlinul spune ce pregătește Rusia după sancțiunile majore impuse de Occident. „Asta vom face”

Rusia analizează cele mai recente sancțiuni occidentale și va acționa în conformitate cu interesele sale, a anunțat vineri purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de Reuters.

„În acest moment, analizăm sancțiunile care au fost definite și anunțate și, desigur, vom face ceea ce este mai potrivit pentru interesele noastre”, a declarat Peskov, într-o conferință de presă.

„Acesta este aspectul principal al acțiunilor noastre. Nu acționăm în primul rând împotriva altcuiva, ci acționăm în beneficiul nostru. Asta vom face”, a adăugat Peskov.

Statele Unite au impus săptămâna aceasta sancțiuni asupra celor mai mari companii petroliere din Rusia, Lukoil și Rosneft, iar țările din Uniunea Europeană au aprobat al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Moscovei pentru războiul din Ucraina, care include o interdicție privind importurile de gaz natural lichefiat rusesc.

În prima sa reacție, președintele rus Vladimir Putin a declarat joi că noile sancțiuni impuse de Statele Unite sunt „importante”, dar nu suficient de puternice pentru a afecta semnificativ economia rusă. Liderul de la Kremlin a mai spus că a discutat cu președintele american Donald Trump despre impactul situației privind livrările de petrol rusesc asupra prețurilor globale, inclusiv asupra celor din Statele Unite