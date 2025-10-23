Vladimir Putin reacționează pentru prima dată după ce SUA au impus sancțiuni majore împotriva Rusiei: „Vor avea consecințe” / Care va fi răspunsul Rusiei în cazul unor atacuri cu rachete Tomahawk

Președintele rus Vladimir Putin a declarat joi că noile sancțiuni impuse de Statele Unite împotriva a două mari companii petroliere sunt „importante”, dar nu suficient de puternice pentru a afecta semnificativ economia rusă, potrivit AFP. Liderul de la Kremlin a mai spus că a discutat cu președintele american Donald Trump despre impactul situației privind livrările de petrol rusesc asupra prețurilor globale, inclusiv asupra celor din Statele Unite, potrivit agenției de presă de stat RIA, citată de The Guardian.

„Sancțiunile sunt importante pentru noi, desigur, e clar acest lucru. Vor avea anumite consecințe, dar nu vor influența semnificativ bunăstarea noastră economică”, le-a spus Putin jurnaliștilor.

Liderul de la Kremlin a adăugat că măsurile reprezintă „un act neprietenos” care „nu consolidează relațiile dintre Rusia și Statele Unite, abia începute să se refacă”.

„Aceasta este, desigur, o încercare de a pune presiune pe Rusia”, a mai spus Vladimir Putin, conform Reuters. „Dar nicio țară care se respectă și niciun popor care se respectă nu ia vreodată decizii sub presiune.”

După ce a glumit cu jurnaliștii spunând că sancțiunile ar putea împiedica Occidentul să mai importe toalete rusești, Vladimir Putin a amintit că Donald Trump a impus sancțiuni dure împotriva Rusiei și în primul său mandat.

El a avertizat că perturbarea exporturilor din Rusia – al doilea cel mai mare exportator de petrol din lume – ar duce la o creștere accentuată a prețului țițeiului, inclusiv la benzinăriile din Statele Unite, ceea ce ar putea fi incomod din punct de vedere politic pentru Washington.

„Dialogul este întotdeauna mai bun decât confruntarea”

Președintele rus Vladimir Putin a vorbit și despre întâlnirea cu președintele american Donald Trump, care fusese programată să aibă loc în următoarele săptămâni la Budapesta, dar a fost anulată.

„Ar fi o greșeală atât din partea mea, cât și a președintelui american, să tratăm cu ușurință această întâlnire și să plecăm fără rezultatul așteptat”, a spus Putin, subliniind că reuniunea fusese propusă inițial de partea americană.

Acum, președintele Trump a decis să „amâne” întâlnirea, a adăugat liderul de la Kremlin, citat de CNN.

„Ei bine, ce putem spune? Dialogul este întotdeauna mai bun decât confruntarea, decât disputele și, cu atât mai mult, decât războiul”, a spus Vladimir Putin. „De aceea am susținut mereu continuarea dialogului și o susținem și acum”, a adăugat el.

„Răspunsul Rusiei la un atac cu Tomahawk ar fi «serios, dacă nu copleșitor»”, spune Putin.

Președintele rus Vladimir Putin a afirmat că un eventual atac cu rachete Tomahawk asupra teritoriului Rusiei ar primi un răspuns „serios, dacă nu copleșitor”.

Deși Statele Unite nu au permis folosirea acestor rachete de către Ucraina, faptul că Kievul caută aprobarea pentru a le folosi reprezintă, potrivit lui Putin, „o tentativă de escaladare”.

„Dar dacă astfel de arme vor fi folosite pentru a lovi teritoriul rus, răspunsul va fi foarte serios, dacă nu chiar copleșitor. Să se gândească la asta”, a adăugat liderul de la Kremlin.

Donald Trump a lovit cu sancțiuni cele mai mari două companii petroliere din Rusia și a anulat summitul cu Vladimir Putin

Statele Unite au anunțat miercuri sancțiuni împotriva principalelor companii petroliere rusești – Rosneft și Lukoil -, la o zi după ce planurile pentru un summit între președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin s-au destrămat. Măsurile anunțate cu o zi în urmă au reprezentat primele sancțiuni majore impuse de SUA împotriva Rusiei de la revenirea la putere a lui Donald Trump în data de 20 ianuarie a acestui an.

Totodată, țările UE au adoptat oficial cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni, inclusiv o interdicție privind importurile de gaze naturale lichefiate (LNG) din Rusia.

Trump a declarat reporterilor de la Casa Albă că are o „relație foarte bună” cu omologul său rus, dar a simțit că trebuie să anuleze întâlnirea planificată să aibă loc la Budapesta deoarece „nu mi s-a părut potrivită”.

Dând semne de frustrare, liderul de la Casa Albă a declarat reporterilor: „Nu mi se părea că vom ajunge unde trebuie să ajungem. Așa că am anulat-o. Dar o vom face în viitor. Am avut discuții constructive. Dar nu au dus nicăieri. Pur și simplu nu au dus nicăieri”, a spus Trump.

El a sugerat, de asemenea, că sancțiunile ar putea fi ridicate dacă președintele rus ar fi dispus să coopereze în cadrul negocierilor de pace.

„Sperăm că (sancțiunile) nu vor dura mult”, a declarat el în Biroul Oval. „Sperăm că războiul se va încheia.”

În ceea ce privește furnizarea rachetelor Tomahawk cu rază lungă de acțiune către Ucraina, Trump a declarat că nu este încă pregătit. Trump a afirmat că ucrainenii ar avea nevoie de cel puțin șase luni pentru a învăța să le utilizeze.