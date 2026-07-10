Kremlinul susține că Kievul a escaladat acțiunile și anunță următorul pas al Rusiei în războiul din Ucraina

Kremlinul a declarat vineri că Vladimir Putin rămâne deschis la ideea de a atinge obiectivele Rusiei prin intermediul diplomației, dar că Moscova își creează o zonă tampon mai extinsă în Ucraina, ca răspuns la acțiunile „de escaladare” ale Kievului, scrie Reuters.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a reiterat vineri intenția Rusiei de a continua războiul și a securiza o zonă mai extinsă pe care a numit-o „zonă tampon”.

Peskov a răspuns astfel la o întrebare referitoare la un articol publicat de Reuters cu o zi înainte, în care trei surse apropiate Kremlinului au declarat agenției că recentele atacuri cu drone ale Ucrainei asupra rafinăriilor de petrol și porturilor rusești au consolidat hotărârea lui Putin de a continua războiul, cel puțin pentru moment.

Peskov a afirmat că Rusia consideră că Kievul nu dorește negocieri în acest moment și că, prin urmare, Moscova își continuă campania militară în Ucraina.

Discuția Trump-Putin nu a avut loc deocamdată

Donald Trump a dat din nou de înțeles, la summitul NATO de la Ankara, că un armistițiu este posibil în Ucraina, și a spus că va discuta cu Vladimir Putin despre asta, după întâlnirea cu Volodimir Zelenski.

El a asigurat că liderul de la Kremlin își dorește și el sfârșitul războiului și a spus că va vorbi cu el, după întâlnirea cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Peskov a anunțat vineri că discuția telefonică Trump-Putin nu a avut încă loc.

Lavrov a spus și el că războiul va continua până la capitularea Ucrainei

Joi, ministrul rus de Externe Serghei Lavrov a declarat și el că Moscova va continua războiul împotriva Ucrainei până la îndeplinirea obiectivelor stabilite de Vladimir Putin în iunie 2024 – la momentul respectiv, Putin se referea, în esență, la capitularea completă a Kievului.

„Președintele a confirmat în mod clar că vom continua să urmărim îndeplinirea obiectivelor stabilite încă din iunie 2024, în cadrul discursului lui Vladimir Putin la Ministerul Afacerilor Externe”, a subliniat Lavrov în cadrul unei conferințe de presă comune cu ministrul de externe al Mozambicului, Maria Lucas.

În 2024, în cadrul unui discurs menționat de Lavrov, Putin a cerut retragerea trupelor ucrainene din Donețk, Luhansk, Zaporijie și Herson, pe care Rusia nu reușise să le cucerească în întregime, recunoașterea acestor regiuni și a Crimeei ca teritorii rusești, refuzul Ucrainei de a adera la NATO, precum și „demilitarizarea” și „denazificarea” Ucrainei.

Putin a afirmat că, odată îndeplinite aceste condiții, va ordona „imediat” un armistițiu.

Reuters: Putin vrea să escaladeze războiul

Reuters a scris însă, citând surse apropiate Kremlinului, că Putin a respins apelurile de a negocia pacea și că recentele atacuri cu drone ale Ucrainei asupra rafinăriilor și porturilor din Rusia i-au întărit hotărârea de a continua războiul, cel puțin deocamdată.

Două dintre surse, care au vorbit sub protecția anonimatului, au spus că, dimpotrivă, Putin este dispus să escaladeze conflictul aflat deja în al cincilea an. Una dintre ele, care se întâlnește în mod regulat cu președintele rus, a descris o „probabilitate ridicată” de escaladare în următoarele luni.

Una dintre persoanele familiarizate cu modul de gândire al lui Putin a spus că acesta „s-a încăpățânat” să atingă obiectivul-cheie de a cuceri restul regiunii Donbas din estul Ucrainei, unde înaintarea forțelor ruse a încetinit anul acesta.

Aceeași sursă a afirmat că Putin a mustrat recent un grup de consilieri care sugeraseră un compromis bazat pe un armistițiu de-a lungul actualei linii a frontului. A doua sursă a spus că Putin crede că Rusia va cuceri în curând Donbasul.