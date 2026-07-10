Rusia spulberă speranțele de pace și face un anunț clar cu privire la soarta războiului din Ucraina

La o zi după ce Donald Trump a sugerat că o pace în Ucraina este posibilă, Moscova dă de înțeles că războiul se va termina doar după capitularea totală a Ucrainei, scrie The Moscow Times.

Ministrul rus de Externe Serghei Lavrov a declarat joi că Moscova va continua războiul împotriva Ucrainei până la îndeplinirea obiectivelor stabilite de Vladimir Putin în iunie 2024 – la momentul respectiv, Putin se referea, în esență, la capitularea completă a Kievului.

„Președintele a confirmat în mod clar că vom continua să urmărim îndeplinirea obiectivelor stabilite încă din iunie 2024, în cadrul discursului lui Vladimir Putin la Ministerul Afacerilor Externe”, a subliniat Lavrov în cadrul unei conferințe de presă comune cu ministrul de externe al Mozambicului, Maria Lucas.

În 2024, în cadrul unui discurs menționat de Lavrov, Putin a cerut retragerea trupelor ucrainene din Donețk, Luhansk, Zaporijie și Herson, pe care Rusia nu reușise să le cucerească în întregime, recunoașterea acestor regiuni și a Crimeei ca teritorii rusești, refuzul Ucrainei de a adera la NATO, precum și „demilitarizarea” și „denazificarea” Ucrainei.

Putin a afirmat că, odată îndeplinite aceste condiții, va ordona „imediat” un armistițiu.

Lavrov acuză Occidentul

Lavrov a acuzat, de asemenea, țările occidentale că „simulează o disponibilitate de a negocia”, recurgând în același timp la ultimatumuri deschise împotriva Rusiei.

El a susținut că toate acordurile încheiate anterior – în 2014, 2015, 2019 și chiar 2022 – au fost distruse chiar de Occident și, ca urmare, „rezerva de bunăvoință și speranță” a Moscovei a fost „complet epuizată”. Ministrul a subliniat că Rusia nu va mai avea încredere în garanțiile occidentale.

În iunie 2024, Putin a cerut, pe lângă capitularea Ucrainei, și ridicarea tuturor sancțiunilor occidentale împotriva Rusiei și a amenințat că, în cazul în care Kievul și Occidentul vor refuza aceste condiții, „situația de pe teren se va schimba, iar condițiile de negociere vor fi diferite”.

Speranțele lui Trump, determinarea lui Putin

Donald Trump a dat din nou de înțeles, la summitul NATO de la Ankara, că un armistițiu este posibil în Ucraina, și a spus că va discuta cu Vladimir Putin despre asta, după întâlnirea cu Volodimir Zelenski.

El a asigurat că liderul de la Kremlin își dorește și el sfârșitul războiului.

Reuters a scris însă, citând surse apropiate Kremlinului, că Putin a respins apelurile de a negocia pacea și că recentele atacuri cu drone ale Ucrainei asupra rafinăriilor și porturilor din Rusia i-au întărit hotărârea de a continua războiul, cel puțin deocamdată.

Două dintre surse, care au vorbit sub protecția anonimatului, au spus că, dimpotrivă, Putin este dispus să escaladeze conflictul aflat deja în al cincilea an. Una dintre ele, care se întâlnește în mod regulat cu președintele rus, a descris o „probabilitate ridicată” de escaladare în următoarele luni.

Una dintre persoanele familiarizate cu modul de gândire al lui Putin a spus că acesta „s-a încăpățânat” să atingă obiectivul-cheie de a cuceri restul regiunii Donbas din estul Ucrainei, unde înaintarea forțelor ruse a încetinit anul acesta.

Aceeași sursă a afirmat că Putin a mustrat recent un grup de consilieri care sugeraseră un compromis bazat pe un armistițiu de-a lungul actualei linii a frontului. A doua sursă a spus că Putin crede că Rusia va cuceri în curând Donbasul.