Kremlinul vorbește de un efect temporar după ce unul dintre cei mai importanți clienți pentru petrolul rusesc și-a scăzut importurile

Scăderea importurilor de petrol ale Indiei din Rusia ar putea dura doar „pentru o perioadă scurtă” deoarece Moscova plănuiește să sporească livrările către New Delhi, le-a declarat marți jurnaliștilor indieni purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de Reuters.

India, cel mai mare cumpărător de petrol rusesc transportat pe mare, a redus importurile de țiței din Rusia sub presiunea sancțiunilor occidentale. Rusia este principalul furnizor de petrol al Indiei, al treilea cel mai mare importator și consumator de petrol din lume.

Națiunea sud-asiatică este pe cale să reducă în această lună achizițiile de petrol rusesc la cel mai scăzut nivel din ultimii cel puțin trei ani, după ce Washingtonul a sancționat cei mai mari producători de petrol ai Moscovei, Rosneft și Lukoil. Achizițiile Indiei de petrol rusesc au fost o țintă predilectă a atacurilor președintelui Donald Trump la adresa New Delhi.

Însă Rusia rămâne un furnizor important de energie pentru India, le-a spus Peskov jurnaliștilor indieni într-un briefing online marți, cu câteva zile înaintea vizitei președintelui Vladimir Putin în India pentru discuții la nivel de summit cu prim-ministrul Narendra Modi.

Kremlinul afirmă că are experiență în a lucra sub sancțiuni

Peskov a adăugat că este necesară organizarea unor mecanisme comerciale care să nu poată fi afectate de țări terțe și că Rusia are experiență în realizarea de tranzacții comerciale sub sancțiuni.

Rafinăriile indiene, precum Mangalore Refinery and Petrochemicals, Hindustan Petroleum Corp și HPCL-Mittal Energy Ltd, au încetat să mai cumpere petrol rusesc.

Compania de stat Indian Oil Corp a plasat comenzi pentru achiziția de petrol rusesc de la entități nesancționate, în timp ce Bharat Petroleum Corp se află într-o etapă avansată a negocierilor pentru importuri de petrol rusesc.

Nayara Energy, Rafinăria indiană susținută de Rusia și deținută parțial de Rosneft, procesează exclusiv petrol rusesc, după ce alți furnizori s-au retras în urma sancțiunilor britanice și ale UE. Rusia dorește ca India să continue să ofere sprijin Nayara pentru a-și spori vânzările locale și gradul de utilizare a capacității.

Reliance Industries, care obișnuia să fie cel mai mare client indian de petrol al Rusiei, a declarat că a încărcat transporturi de petrol rusesc „preangajate” la data de 22 octombrie și că va procesa orice transport care sosește după 20 noiembrie în rafinăria sa configurată pentru producția de combustibili destinați pieței locale.