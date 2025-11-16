Kris Boyd, jucător New York Jets, împușcat în Manhattan. Primarul Eric Adams: „Mă rog pentru el”

Foto: Kris Boyd, fost cornerback la Houston Texans și în prezent jucător al echipei New York Jets, înaintea unui meci de fotbal american cu Tennessee Titans, pe 24 noiembrie 2024, la Houston. Foto: Maria Lysaker / AP / Profimedia

Cornerbackul New York Jets Kris Boyd a fost împușcat în Manhattan, duminică dimineață, presa relatând că acesta se află în stare critică, dar stabilă, notează Reuters.

Un purtător de cuvânt al Poliției din New York a declarat că un bărbat de 29 de ani cu o rană prin împușcare în abdomen a fost transportat de urgență la spitalul Bellevue, unde este „în stare critică, dar stabilă”, fără a confirma oficial identitatea victimei.

Purtătorul de cuvânt al poliției a precizat că nu au fost efectuate arestări, iar ancheta este în desfășurare.

Ofițeri NYPD asigură perimetrul de securitate după ce cornerbackul New York Jets Kris Boyd a fost împușcat și grav rănit în fața unui restaurant din Midtown, Manhattan, sâmbătă, 16 noiembrie 2025. Foto: Kyle Mazza / Anadolu / Abaca Press / Profimedia.

New York Jets au transmis că „sunt la curent cu situația” și au refuzat să facă alte comentarii.

„Mă rog pentru jucătorul New York Jets Kris Boyd și pentru cei dragi lui”, a declarat primarul New York-ului, Eric Adams, într-un mesaj postat pe rețelele sociale.

Jets l-au semnat pe Boyd în extrasezon pentru echipa de special teams, după perioada petrecută la Houston Texans. În august, New York l-a trecut pe lista de accidentați. Boyd nu a jucat niciun meci în acest sezon.