Kylie Minogue a ținut secretă lupta cu boala. „Eram doar o umbră a mea”

Cântăreața australiană Kylie Minogue a dezvăluit, în noul documentar de pe Netflix, că s-a luptat din nou cu o afecțiune oncologică în urmă cu cinci ani, relatează The Guardian.

„Am trecut cu bine peste asta, din nou”, a spus vedeta pop, referindu-se la tratamentul pe care l-a urmat cu succes pentru cancerul de sân în 2005.

Artista a dezvăluit în documentarul lansat miercuri pe platforma de streaming că a fost diagnosticată din nou cu cancer de sân pentru a două oară 16 ani mai târziu.

„Al doilea meu diagnostic de cancer a fost la începutul anului 2021. Am reușit să țin asta pentru mine… Nu ca prima dată”, a spus Kylie.

Minogue a spus că acum „totul este bine”, dar că, după tratament, a avut dificultăți „să găsească momentul potrivit” pentru a anunța public acest lucru, inclusiv după succesul uriaș al single-ului ei din 2023, Padam Padam, care i-a adus un premiu Grammy.

„Nu mă simt obligată să spun lumii întregi, și, de fapt, pur și simplu nu puteam la momentul respectiv, pentru că eram doar o umbră a mea”, a spus ea.

„Depistarea precoce a fost foarte utilă”

Ea a spus că piesa ei din 2023, Story, de pe albumul Tension, se referă la acea perioadă din viața ei, cu versuri precum „Aveam un secret pe care l-am păstrat pentru mine… Întoarce o altă pagină, iubitule, urcă pe scenă.”

În materialele promoționale care însoțesc documentarul, Minogue a spus că a fost „alegerea mea să împărtășesc” informația și că a fost diagnosticată în urma unui control de rutină.

„Depistarea precoce a fost foarte utilă și sunt atât de recunoscătoare că pot spune că astăzi mă simt bine”, a declarat artista în vârstă de 57 de ani.

Ea avea 36 de ani când a fost diagnosticată prima dată cu cancer de sân, în mai 2005. Ea a anulat atunci restul turneului său „Showgirl” cu cele mai mari hituri pentru a urma tratamentul în Melbourne.

Diagnosticată greșit prima dată

După tratament, Minogue a primit vestea că totul este în regulă. În 2008, ea a declarat că inițial fusese diagnosticată greșit.

„Mesajul meu pentru voi toți și pentru toți cei de acasă este că, doar pentru că cineva poartă un halat alb și folosește instrumente medicale mari, nu înseamnă neapărat că are dreptate… Acum sunt pe mâini foarte bune, dar este un fapt că diagnosticul meu inițial a fost că eram bine și nu aveam de ce să-mi fac griji”, a spus artista.

Minogue s-a întors la muzică după tratament, lansând albumul X în 2007, care cuprinde mai multe hituri.

Noul documentar Netflix este structurat în trei părți și este regizat de Michael Harte, cel care a montat și documentarul de succes în patru părți al Netflix despre David Beckham.

În materialele promoționale care însoțesc lansarea documentarului, cântăreața australiană a subliniat cât de importante și vitale sunt controalele medicale, rugându-i pe care ca o urmăresc să ceară ajutor.