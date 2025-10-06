Kyoto va impune turiștilor o taxă de până la 10.000 de yeni (56 de euro) de persoană pe noapte ca să reducă aglomerația

Disperat să reducă aglomerația turistică, administrația orașului Kyoto va impune vizitatorilor o taxă de până la 10.000 de yeni (56 uro) de persoană pe noapte, începând cu 1 martie 2026, scrie presa niponă.

Taxa va fi utilizată pentru îmbunătățirea infrastructurii orașului și pentru luarea de măsuri de reducere a aglomerației .

Oficialii au explicat că taxa de 10.000 de yeni se va aplica sejururilor hoteliere care costă 100.000 de yeni (568 euro) sau mai mult.

Ministrul afacerilor interne și comunicațiilor a aprobat propunerea revizuită a orașului pe 3 octombrie. Oficialii ministerului au declarat că taxa va fi cea mai mare din Japonia.

Oficialii orașului au fost la capătul puterilor pentru a atenua impactul turismului scăpat de sub control.

Autoritățile orașului au solicitat ministerului în martie majorarea taxei de cazare, declarând: „Turiștii trebuie să suporte și costul contramăsurilor împotriva turismului excesiv”.

De asemenea, Osaka nu va mai acorda autorizații în sistem de cazare de tip Airbnb („Tokku Minpaku”) , după ce localnicii s-au plâns de comportamentul turiștilor.

Anul trecut, orașul Osaka a primit 399 de reclamații legate de Tokku Minpaku, inclusiv 196 privind sejururi de o noapte, care sunt în general interzise.

Alte 103 reclamații au vizat utilizarea necorespunzătoare a locurilor de colectare a deșeurilor și 87 se refereau la zgomotul produs de valizele cu rotile noaptea târziu.