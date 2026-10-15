La 28 de ani, Andreea este manager de fermă bio lângă București: „Sapa este cel mai bun prieten al nostru”

La 42 de kilometri de București, o echipă mică, de șase oameni, cultivă pe 5 hectare de teren legume bio pe care le livrează în Capitală. Buburuzele le sunt prieteni, iar fluturii albi inamici. Managerul fermei este Andreea Despa, o tânără de 28 de ani, absolventă de horticultură, a cărei poveste o puteți afla în ediția de vineri, 16 octombrie, a newsletterului „Partea Bună”.

Abonează-te Partea Bună Descoperă povești despre oameni, inițiative și idei care aduc mai multă speranță în jurul nostru. Abonează-te la Newsletter Partea Bună Descoperă povești despre oameni, inițiative și idei care aduc mai multă speranță în jurul nostru. Abonează-te Felicitări! Te-ai abonat la „Partea Bună”. Abonare Confirmă abonarea pe e-mail. Apasă pe linkul din email pentru a primi edițiile.

Sâmbăta trecută, într-o zi perfectă de toamnă, am ajuns la Ziua Recoltei la o fermă socială bio din apropierea Bucureștiului, în satul Ciocănari din județul Dâmbovița. Este un proiect al organizației sociale Ateliere fără Frontiere, care derulează programe de inserție a persoanelor vulnerabile, dar și programe de reciclare creativă sau de promovare a sustenabilității. Ghid ne este Andreea Despa, managerul fermei, o tânără de 28 de ani cu masterat în agricultură ecologică.

În România, 38% dintre managerii de ferme sunt femei, procent care ne situează, la acest capitol, pe al treilea loc din UE, după Letonia și Lituania. „Femeile sunt atente și migăloase”, spune Andreea, iar asta într-o fermă bio e important.

„Fiind o fermă certificată ecologic încă din 2018, facem foarte multă muncă manuală. Nu avem voie să dăm cu pesticide și cu alte chimicale care să îndepărteze buruienile și tocmai de aceea sapa este cel mai bun prieten al nostru. Și mâinile, pentru că pigulim buruienile manual. Avem culturi diverse, care au nevoi diferite, și nu putem să intrăm să facem o lucrare mecanizată cu tractorul”, explică ea. Ajutoarele vin tot din natură: buburuzele, de pildă, sunt valoroase că mănâncă afidele care atacă culturile. „Vedeți acei fluturi albi?”, ne întreabă în timp ce noi privim plini de încântare. „Pentru noi, sunt inamici, pentru că vin și depun ouă la vărzoase”, ne spune, spre dezamăgirea noastră.

În apărarea legumelor imperfecte

La această fermă, natura își urmează cursul, și în bine, și în rău. Câteodată, unele culturi nu pot fi salvate. Câteodată, muncești mult pentru foarte puțin. La zona de vărzoase, pe lângă varză, conopidă și broccoli, și niște locuri goale. „Am avut și pok choi, dar nu mai avem, pentru că, fiind mai dulce, toți puricii s-au dus pe el și l-au ciuruit. Ne confruntăm foarte des cu dăunători, pentru că în ecologic nu găsim soluții pentru a face tratamente eficiente. Este o provocare în fiecare zi, să vii, să te uiți la plante pentru a vedea ce a mai apărut și cum poți să intervii din timp”, explică Andreea.

Legumele care ajung la maturitate într-o fermă bio nu au de multe ori aspectul perfect al celor din supermarket. „Avem inclusiv la vânzare legume mai mici sau cu frunze cu găuri, sunt așa pentru că nu le stropim cu chimicale Dar sunt foarte gustoase”, spune Andreea.

Ferma livrează săptămânal către abonați coșuri care conțin șase-șapte tipuri de legume de sezon, în 15 puncte fixe din București. „Livrăm 52 de săptămâni din an”, povestește ea.

Continuarea, în newsletter-ul „Partea Bună”.