La 30 de ani de la uciderea cântărețului Tupak Shakur, un bărbat a fost condamnat la 40 de ani de închisoare

Marți, un judecător din Las Vegas l-a condamnat pe un bărbat la o pedeapsă cuprinsă între 40 de ani și închisoare pe viață, după ce acesta a fost găsit vinovat de organizarea asasinării rapperului Tupac Shakur într-un atac armat din mașină, petrecut în 1996, scrie New York Times.

În cadrul procesului care a durat trei săptămâni, procurorii l-au acuzat pe Duane Keith Davis, în vârstă de 63 de ani, că a procurat arma folosită în atac și că l-a urmărit pe Shakur pe fondul unui război între bande, care se împletise cu o rivalitate între casele de discuri hip-hop de pe Coasta de Est și Coasta de Vest.

Ani de zile, Davis recunoscuse că a fost implicat în crimă, asumându-și în repetate rânduri responsabilitatea într-o carte de memorii și în interviuri pentru podcasturi. După ce a fost pus sub acuzare pentru omor în 2023, el a declarat că făcuse mărturisiri false pentru a profita de legătura sa cu acest caz notoriu.

„Cu siguranță voi face apel în acest caz”, a spus acesta.

Tupac Shakur a fost împușcat în septembrie 2026 și a murit după câteva zile. Avea 25 de ani și devenise deja unul dintre cei mai importanți cântăreți de hip-hop din lume.