La 8 ani după ce doi bebeluși au fost uciși de infecții nosocomiale la Iași, judecătorii clasează definitiv procesul. Dosarul a fost tergiversat 7 ani de Parchet

Judecătoria Iași a decis clasarea definitivă a procesului deschis după ce doi nou-născuți au murit în noiembrie 2017 la Maternitatea Cuza Vodă din Iași cauza infecțiilor nosocomiale. Odată cu clasarea, Judectoria Iași i-a obligat pe cei doi părinți să plătească cheltuielile de judecată.

Decizia vine după ce în luna februarie a acestui an aceeași instanță a decis trimiterea în judecată a Spitalului „Cuza Vodă”, arătând în că probele de la dosar susțin „fără putere de tăgadă” infracțiunea de ucidere din culpă.

Familia Acasandrei din Iași, care s-a luptat în toți acești ani pentru a se face dreptate după ce fetița lor a murit în 21 noiembrie 2017 din cauza infecțiilor nosocomiale, anunță că va da statul în judecată la CEDO.

Cazul de la Iași, urmărit timp de 8 ani de Libertatea și HotNews, a cunoscut mai multe răsturnări de situație care au dus la tergiversarea anchetei.

La nouă luni după ce un magistrat al Judecătoriei Iași hotăra trimiterea în judecată a Spitalului „Cuza Vodă” din Iași, după ce procurorul a cerut închiderea dosarului, un alt judecător de la aceeași instanță a decis luni, 17 noiembrie, clasarea definitivă a cauzei.

Plângerea pe care părinții Marina și Cătălin Acasandrei au formulat-o împotriva clasării a fost considerată neîntemeiată. Cei doi soți au fost obligați de judecător să plătească cheltuielile de judecată, câte 100 de lei fiecare.

O anchetă marcată de erori în lanț

Cazul petrecut în 2017 la Maternitatea Spitalului „Cuza Vodă” Iași a fost tergiversat timp de 7 ani la Parchetul Judecătoriei Iași, din cauza unor erori profesionale, atât din partea celor care au coordonat expertiza medico-legală pe plan local, cât și a procurorilor, potrivit datelor din dosar.

Institutul de Medicină Legală Iași, care urma să stabilească cauza deceselor, l-a desemnat în comisie chiar pe medicul Mircea Onofriescu, cel care internase în spital o gravidă cu Klebsiella. În raportul medico-legal, doctorul Onofriescu, fost președinte al Societății Române de Obstetrică și Ginecologie, a fost cel mai critic la adresa familiei Acasandrei, numind-o „o familie cu puține cunoștințe medicale”.

Ulterior, Comisia Superioară din cadrul Institului Național de Medicină Legală „Mina Minovici” avea să constate că procurorul din Iași nu investigase și cazul celui de-al doilea bebeluș, ci doar pe cel al soților Acasandrei.

După reluări de expertize și de investigații, în vara anului trecut, Parchetul Judecătoriei Iași a clasat dosarul pe motiv că faptele imputate unității medicale nu sunt de natură penală. Familia Acasandrei a contestat decizia. În februarie, un magistrat de la Judecătoria Iași le-a admis plângerea și a dispus direct trimiterea în judecată. Într-o amplă motivare a deciziei, judecătorul arăta că toate probele de la dosar conduc către soluția de trimitere în judecată, nicidecum pentru o clasare.

Spitalul a contestat decizia. Tribunalul Iași a decis rejudecarea plângerii pe motiv că judecătoarea soluționase în trecut o contestație a familiei Acasandrei.

După rejudecare, cel de-al doilea magistrat de la Judecătoria Iași a clasat definitiv dosarul.

„O decizie dureroasă si profund nedreaptă”

„Pentru mine si familia mea, aceasta soluție rămâne dureroasă si profund nedreaptă. Acum 8 ani am pierdut o fetită la Maternitatea Cuza Voda din Iași, iar rana nu s-a închis niciodată. Fiecare pas în anchetă și apoi în instanță parcă au urmărit să acutizeze durerea pierderii copilașului nostru”, a declarat, pentru HotNews, Cătălin Acasandrei,

Soții Acasandrei au fost singurii care s-au luptat pentru a se face dreptate în acest caz. Cealaltă familie al cărei copil a murit atunci nu a dorit tragerea la răspundere a spitalului. Mama acestuia fusese internată în spital cu o infecție care nu a fost consemnată în documentele medicale. După naștere, copilul acesteia nu a fost izolat, fiind internat în același salon cu fetița soților Acasandrei. La trei săptămâni după naștere, cei doi bebeluși au murit din cauza infecției nosocomiale.

Tatăl Acasandrei este de părere că modul în care s-a derulat ancheta în acest caz, dar și decizia definitivă a instanței „încurajează sistemul să greșească mai departe”:

„Este vorba despre vieți pierdute si despre responsabilitatea pe care o așteptăm de la instituții. Îmi doresc ca rezultatul acestui proces să arate întregului popor modul în care ești tratat ca cetatean al acestui stat. Stat care, contrar dovezilor din anchetă, se considera un stat de drept. Spun astăzi, cu toata durerea mea, ca este nedrept sa fim nevoiți sa luptam atât de mult pentru adevar. Dar voi continua sa o fac, pentru memoria fetiței mele si pentru ca alte familii sa nu mai treacă prin aceeași suferință”.

În căutarea dreptății la CEDO

Avocata Cătălina Bordianu, cea care i-a reprezentat pe părinții Acasandrei în acest demers juridic, a explicat într-un dialog cu HotNews că în următoarele luni se vor adresa Curții Europene pentru Drepturile Omului.

„Este o decizie care nu are fundament în probele pe baza cărora s-a pronunțat prima dată că ar trebui trimis în judecată spitalul. Nu s-a întâmplat nimic din perspectiva probelor între momentul în care prima dată spitalul a fost trimis în judecată și acum când s-a menținut soluția de clasare a procurorului. Nu s-a schimbat nimic pe fondul cauzei. Ce s-a schimbat a fost doar judecătorul. Ceea ce ne duce cu gândul că nu este o chestiune obiectivă, ci una pur subiectivă, pe care putem să o comentăm și în sensul influențării și în sensul nepriceperii, deși mă îndoiesc de chestiunea asta”, afirmă avocata Bordianu.

Atât avocatul, cât și familia se așteptau ca spitalul să fie judecat pentru decesul celor doi copii. Singura temere era că în timpul procesului ar putea interveni prescripția.

„Eu cred în continuare în această cauză, familia trebuie să lupte mai departe. Sunt convinsă că la CEDO va avea câștig de cauză. După 8 ani de zile, după tone de probe care s-au administrat, după plângeri de tergiversare, după o grămadă de lucruri care s-au întâmplat în dosarul acesta, să vii să clasezi și te aștepți să fii credibil și și sistem de sănătate, și tu sistem de justiție? Această decizie lovește în încrederea în serviciile medicale și în sistemul de justiție. Ea ne arată că în spitalele din România se poate muri și nimeni nu răspunde. Să infirmi o soluție de trimitere în judecată și să menții o soluție de clasare, când toate probele îți converg spre atragerea răspunderii, este un afront pe care îl aduci logicii”, a declarat avocata Bordianu pentru HotNews.

O altă infecție nosocomială a ucis 7 copii la un alt spital din Iași

În această toamnă, șapte copii internați la Secția Terapie Intensivă a Spitalului „Sfânta Maria” Iași au murit după ce au contactat o bacterie periculoasă- Serratia marcescens. Copiii sufereau și de alte afecțiuni, însă infecția nosocomială le-a grăbit decesul.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a acuzat că focarul a fost raportat târziu. „Vă spun sincer că un haos mai mare administrativ şi procedural nu am văzut demult într-un spital. Și am vizitat multe spitale şi ne-am confruntat, în ultima perioadă, dar şi când eram secretar de stat, cu multe astfel de situaţii”, a afirmat Alexandru Rogobete.