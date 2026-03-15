La aproape 40 de ani după ce şi-a închis ultimul reactor, Italia vrea să revină la energia nucleară

Premierul Giorgia Meloni susţine de mult timp energia nucleară ca o soluţie pentru economia Italiei care pierde teren, acum guvernul ei analizează cum să reînvie această tehnologia interzisă, transmite agenția Bloomberg.

La aproape 40 de ani după ce Italia şi-a închis ultimul reactor nuclear, şi la 15 ani după o încercare eşuată de a inversa acea decizie, echipa premierului Meloni se consultă cu experţi şi poartă discuţii despre cum să repornească producţia de energie atomică, potrivit unor surse din apropierea discuţiilor. Sursele au dezvăluit că oficialii italieni au călătorit în Canada pentru a evalua diferite tehnologii şi au vorbit şi cu oficiali francezi despre industria lor nucleară. De asemenea, guvernul de la Roma a discutat, la nivel intern, şi opţiunile sud-coreene şi americane, au spus sursele citate de Bloomberg, potrivit Agerpres.

Pentru Meloni, campania pentru repornirea producţiei de energie nucleară este o componentă esenţială a promisiunii sale că va ajuta companiile care se confruntă cu dificultăţi din cauza preţurilor ridicate la energie, în condiţiile în care preţurile din Italia sunt printre cele mai mari din Europa. Meloni a susţinut că energia nucleară ar putea face parte din soluţia pe termen lung, legând viitorul său politic de succesul planurilor referitoare la energia atomică.

Italia ar trebui să-şi reia programul de energie nucleară „cât mai curând posibil”, a declarat marţi ministrul italian al Energiei, Gilberto Pichetto Fratin, subliniind că centralele trebuie să fie sigure şi „convenabile din punct de vedere economic”.

Oficialii din guvernul Meloni sunt conştienţi că repornirea producţiei de energie atomică nu va fi o sarcină uşoară. Să convingi o ţară care a votat de două ori, în mod covârşitor, pentru interzicerea energiei nucleare va necesita manevre politice complicate şi alegerea momentului potrivit, au spus sursele citate de Bloomberg. În plus, alegerile generale care se apropie nu fac decât să complice şi mai mult lucrurile.

De asemenea, proiectele de centrale nucleare se pot transforma în gropi de bani cu mai mulţi ani de întârzieri, un exemplu în acest caz sunt proiectele din Franţa sau Marea Britanie. Chiar dacă totul rămâne pe drumul cel bun, energia atomică a Italiei ar putea intra în funcţiune exact când piaţa se orientează către opţiuni mai ecologice, cu riscuri de siguranţă mai mici.

Oficialii italieni caută acum să vadă ce tehnologie nucleară ar putea importa

Italia a făcut deja câţiva paşi preliminari pentru a reintroduce energia nucleară. Anul trecut, cabinetul de la Roma a aprobat un nou cadru legal pentru a relansa energia atomică, punând bazele pentru ca Italia să pună la punct un plan strategic naţional până în 2027. Această mişcare a marcat primul pas concret către ridicarea interdicţiei nucleare din 1987, care a fost aproape anulată în 2011, înainte ca dezastrul nuclear de la Fukushima să submineze elanul referitor la reintroducerea energiei nucleare.

De asemenea, companiile energetice din Italia au înfiinţat o companie de cercetare şi dezvoltare nucleară, Nuclitalia, pentru a analiza dacă energia atomică ar fi viabilă din punct de vedere economic în ţară. Producătorul italian de energie Enel SpA deţine 51% din acţiuni, în timp ce Ansaldo Energia SpA deţine 39%, iar compania de apărare Leonardo SpA deţine o participaţie de 10%.

Între timp, oficialii italieni caută să vadă ce tehnologie nucleară ar putea importa. Aceştia sunt interesaţi atât de centrale nucleare la scară largă, cât şi de aşa-numitele reactoare modulare mici, o tehnologie nouă care, în teorie, poate fi construită mai ieftin şi mai rapid. Susţinătorii tehnologiei SMR spun că aceste mini-reactoare ar putea ajuta la înlocuirea combustibililor fosili şi la alimentarea centrelor de date şi a inteligenţei artificiale, care consumă multă energie.

Unii oficiali cred că ofertele nucleare ale Franţei s-ar putea integra bine cu firmele italiene deja active în acest sector, au spus sursele. Firma americană Westinghouse este o altă opţiune, mai ales dacă Italia doreşte să intre în graţiile preşedintelui Donald Trump. Apoi, există oferta firmei sud-coreene Korea Hydro & Nuclear Power, care construieşte deja noi reactoare în Cehia, şi cea a Canadei, în cazul căreia oficialii italieni se concentrează pe reactoare modulare mici.

Planurile Italiei se potrivesc cu o tendinţă mai amplă de regândire a rolului energiei nucleare în UE. Alte ţări precum Polonia doresc şi ele să îşi pună la punct o industrie a energiei nucleare, iar UE relaxează restricţiile privind finanţarea energiei nucleare, oferind milioane de dolari pentru a sprijini investiţiile private.