La cât a ajuns temperatura mării în Spania în timpul verii

Temperaturile mării din jurul Spaniei au atins valori record în această vară, mai multe stații de monitorizare din Mediterana și din largul coastei atlantice a Spaniei înregistrând cele mai ridicate valori de până acum, a anunțat vineri autoritatea portuară de stat Puertos del Estado, citată de Reuters.

Oamenii de știință au declarat luna trecută că schimbările climatice provocate de activitatea umană au fost principalul factor care a determinat temperaturile record recente ale mării în jurul Europei, avertizând asupra unor consecințe grave pentru ecosistemele marine și comunitățile de coastă.

Experții avertizează totodată că temperaturile ridicate ale mării înseamnă deja că pe litoral aerul nu se răcoreşte nici măcar pe timpul nopţii, umiditatea este crescută, iar o baie în mare este departe de a fi revigorantă.

Geamandura Dragonera din Insulele Baleare a înregistrat o temperatură a apei de 33,02 grade Celsius pe 5 august, cea mai ridicată valoare înregistrată vreodată în rețeaua de geamanduri a autorității portuare.

Autoritatea a precizat că aproape toate geamandurile din bazinul Levante-Balear al Mării Mediterane au stabilit recorduri locale de temperatură în timpul verii.

Temperatură a apei de peste 30°C în largul Spaniei, în august

Geamandurile de coastă din largul orașelor Tarragona și Barcelona, în nord-estul Spaniei, au înregistrat 30,7°C, respectiv 30,5°C, pe 9 august. Temperaturile record au fost înregistrate și de mai multe geamanduri din Golful Biscaya, în regiunile nordice ale Spaniei.

Pe 23 iunie, geamandura din apropierea orașului Pasaia, situat în nordul țării, a înregistrat 28,4°C. O altă geamandură, echipată cu un senzor de temperatură din 2006, a înregistrat un record de 25,27°C pe 12 august.

Spania s-a confruntat de asemenea cu căldură extremă pe uscat în acest an, înregistrând 61 de zile cu condiții de caniculă pe teritoriul său continental și în Insulele Baleare. A fost cel mai mare număr înregistrat vreodată și semnificativ peste precedentul record de 41 de zile stabilit în 2022.