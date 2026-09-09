Spania a înregistrat un număr fără precedent de zile cu caniculă anul acesta, depășind la mare distanță recordul anterior

Spania a înregistrat 61 de zile cu condiții de caniculă pe teritoriul continental și în Insulele Baleare în 2026, cel mai mare număr înregistrat vreodată și cu mult peste recordul anterior de 41 de zile stabilit în 2022, a anunțat miercuri agenția națională de meteorologie AEMET, citată de Reuters.

Spania a avut, de asemenea, cea mai călduroasă vară de când au început înregistrările în 1961, cu o temperatură medie de 24,5 grade Celsius, cu 0,3 grade peste recordul anterior stabilit chiar anul trecut și cu 2,4 grade peste media perioadei 1991–2020.

Patru valuri de căldură au afectat Spania continentală și Insulele Baleare, inclusiv un episod de șase zile la începutul lunii septembrie, a precizat AEMET. Situația a făcut ca Spania să se confrunte practic cu temperaturi extrem de ridicate în aproximativ două din fiecare trei zile ale verii.

Temperaturi obișnuite pentru luna iulie, înregistrate în Spania la sfârșitul lui mai și începutul lui septembrie

Cel mai intens val de căldură, care a durat cea mai mare parte a lunii iulie, a afectat 37 de provincii, fiind înregistrată o anomalie de temperatură de 3,9°C. Valurile de căldură din iulie și august, care au durat 23, respectiv 24 de zile, s-au numărat printre cele mai lungi înregistrate din cel puțin 1975.

Episodul din septembrie a afectat 16 provincii și a fost doar al cincilea val de căldură înregistrat în Spania în prima lună a toamnei de când au început măsurătorile.

Insulele Canare au fost afectate de un val de căldură separat, care a durat cinci zile în august.

AEMET a precizat că temperaturile specifice verii s-au extins dincolo de lunile iunie, iulie și august, temperaturi de nivelul celor din iulie fiind înregistrate în zone întinse ale Spaniei la sfârșitul lunii mai, precum și în timpul valului de căldură din septembrie, în toamna meteorologică.

Spania devine tot mai fierbinte de la an la an

Cele mai călduroase 10 veri înregistrate vreodată în Spania au avut loc toate în secolul XXI, iar șapte dintre cele mai călduroase opt veri au avut loc din 2015 încoace.

Datele din sistemul zilnic de monitorizare a mortalității MoMo al Ministerului Sănătății arată că se estimează că 5.234 de persoane au murit din cauze asociate căldurii între 15 mai și 31 august, acesta fiind cel mai mare număr de decese înregistrat în perioada verii de când sistemul de monitorizare a fost lansat în 2015.

Oamenii de știință afirmă că fenomenele meteorologice extreme devin tot mai frecvente din cauza schimbărilor climatice provocate de activitatea umană, iar situația este cu atât mai dramatică în Europa întrucât este continentul care se încălzește cel mai rapid.