La cât va urca deficitul de personal medical / Ce rol poate avea Inteligența Artificială

Organizația Mondială a Sănătății estimează că până în 2030, la nivel global va exista un deficit de cel puțin zece milioane de oameni care lucrează în domeniul sănătății. Există, însă, modalități prin care criza de personal medical poate să fie rezolvată, scrie experta în sănătate publică a companiei internaționale McKinsey, Pooja Kumar.

În prezent, 60% din populația lumii, aproape 4,5 miliarde de oameni, nu are acces la servicii medicale esențiale. Cel mai mare deficit de personal medical este în Africa, continent care are 52% din deficitul mondial. Cu toate astea, dezechilibre în distribuția medicilor se găsesc și în America – în SUA sunt mulți medici în orașele mari, și puțini spre deloc în urbanul mic și rural.

Deficitul de personal medical este determinat atât de factori ce țin de cerere, cât și de ofertă, explică experta Pooja Kumar, în newsletterul Re:think. Pe partea cererii, îmbătrânirea populației duce la mai multe boli asociate vârstei. Când vine vorba despre ofertă, lipsa infrastructurii, formarea profesională și subfinanțarea domeniului medical sunt parte din motive.

„Mulți oameni care ar vrea să urmeze o carieră în domeniul medical descoperă că educația necesară este dificil de accesat, costisitoare, consumatoare de timp și, uneori, inaccesibilă”, notează experta.

Ea subliniază și că epuizarea profesională – cunoscută ca „burnout” – este un alt motiv pentru care lipsa medicilor este o problemă globală.

Regândirea formării profesionale și Inteligența Artificială, printre soluții

„Este esențial să regândim modul în care se face formarea profesională în sănătate din punct de vedere al structurii și duratei programelor”, mai scrie Pooja Kumar în newsletter.

Multe dintre modelele actuale de pregătire nu s-au schimbat de zeci de ani și nu mai pot răspunde nevoilor de azi. „Suntem pregătiți să regândim unele dintre presupunerile de bază care au stat la baza acestor programe de formare?”, se întreabă ea.

Instrumentele bazate pe Inteligență Artificială pot contribui și ele la reducerea unor activități repetitive. De exemplu, într-un centru medical din New York, dosarele electronice ale pacienților sunt procesate de IA, care apoi transmite, pe e-mail, către rezidenți, date importante și sfaturi de diagnosticare.

Cum se pot păstra în sistemul sanitar 2 milioane de angajați

Mai multe cercetări ale McKinsey and Company, citate în Re:think, arată că prin abordarea cauzelor profunde ale plecărilor din sistem, ar putea fi păstrați aproape 2 milioane de muncitori din domeniul sănătății la nivel global, tentați acum să plece.

O altă schimbare importantă presupune recunoașterea faptului că soluționarea crizei de personal medical nu înseamnă doar creșterea numărului de cadre medicale, dar și inovație.

Experta oferă și un exemplu: pacienții pot avea mai multă autonomie în gestionarea propriilor probleme de sănătate. Acest lucru se întâmplă deja în cazul procedurilor de fertilizare in vitro (FIV) – Pacienții au învățat să depoziteze medicamentele, să își ajusteze dozele de-a lungul timpului și să își administreze singuri injecții, consultându-se cu medicii.

„Criza de personal medical nu este o amenințare îndepărtată – este o criză prezentă și în creștere. Totuși, în forurile de decizie, rareori primește atenție urgentă. Ar trebui să o primească”, mai adaugă Kumar.