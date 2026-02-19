La Geneva au fost „negocieri de fațadă”. Cinci șefi de spioni din Europa au dezvăluit ce cred despre șansele de încheiere a războiului din Ucraina

Șefii serviciilor secrete europene sunt pesimiști în ceea ce privește șansele de a se ajunge la un acord în acest an pentru a pune capăt războiului Rusiei în Ucraina, în ciuda afirmațiilor lui Donald Trump că negocierile mediate de SUA au adus perspectiva unui acord „destul de aproape”.

Șefii a cinci agenții de spionaj europene, care au vorbit cu Reuters în ultimele zile sub condiția anonimatului, au declarat că Rusia nu dorește să pună capăt rapid războiului.

Patru dintre ei consideră că Moscova folosește negocierile cu SUA pentru a obține ridicarea sancțiunilor și încheierea de acorduri comerciale.

„Rusia nu dorește și nici nu are nevoie de o pace rapidă”

Discuțiile – a căror ultimă rundă a avut loc la Geneva săptămâna aceasta – au fost ”negocieri de fațadă”, a declarat un șef al serviciilor secrete europene.

Declarațiile acestora arată că este o mare diferență de opinii între cei din capitalele europene și Casa Albă, care, potrivit Ucrainei, dorește să încheie un acord de pace până în iunie, înainte de alegerile parlamentare parțiale din SUA din noiembrie. Trump afirmă că el crede că președintele rus Vladimir Putin vrea să încheie un acord.

„Rusia nu caută să obțină un acord de pace. Ei urmăresc obiectivele lor strategice, iar acestea nu s-au schimbat”, a declarat unul dintre șefii serviciilor de informații europene. Acestea includ înlăturarea liderului ucrainean Volodimir Zelenski și transformarea Ucrainei într-o zonă tampon „neutră” față de Occident.

Principala problemă, a declarat un al doilea șef al serviciilor de informații, este că Rusia nu dorește și nici nu are nevoie de o pace rapidă, iar economia sa „nu este pe punctul de a se prăbuși”.

Deși șefii serviciilor de informații nu au precizat cum au obținut informațiile, serviciile lor utilizează surse umane, comunicații interceptate și diverse alte mijloace. Toți consideră Rusia o țintă prioritară pentru colectarea de informații.

Putin afirmă că este pregătit pentru pace, dar în condițiile sale. Oficialii ruși susțin că guvernele europene s-au înșelat în mod repetat în evaluările lor privind Rusia.

Obținerea de teritorii nu este de ajuns pentru Moscova

Negociatorii ucraineni și ruși s-au întâlnit săptămâna aceasta pentru a treia lor reuniune din 2026, mediată de SUA, fără a se ajunge la vreun progres în privința punctelor cheie, inclusiv cel privind teritoriile.

Moscova dorește ca Kievul să-și retragă forțele din restul de 20% din regiunea Donețk din est, pe care Rusia nu o controlează, lucru pe care Ucraina refuză să-l facă.

Al doilea șef al serviciilor secrete a afirmat că Rusia ar putea fi satisfăcută din punct de vedere teritorial dacă ar obține restul regiunii Donețk, dar că acest lucru nu i-ar îndeplini obiectivul de a răsturna guvernul pro-occidental al lui Zelenski.

Un al treilea șef al serviciilor secrete a afirmat că există o convingere greșită că cedarea regiunii Donețk de către Ucraina ar duce rapid la un acord de pace.

„În cazul în care rușii obțin aceste concesii, eu (cred) că acesta ar putea fi începutul negocierilor propriu-zise”, a spus oficialul, prevăzând că Rusia ar putea apoi să formuleze alte pretenții.

Competențele occidentale de negociere cu Moscova, „foarte limitate”

Acest șef de serviciu secret și-a exprimat și îngrijorarea cu privire la nivelul „foarte limitat” de competență al Occidentului de a negocia cu Rusia, inclusiv în ce îi privește pe europeni, despre care Zelenski a spus că ar trebui să joace un rol activ în discuții.

Partea americană este condusă de Steve Witkoff, un dezvoltator imobiliar și vechi prieten al lui Trump, și Jared Kushner, ginerele președintelui american.

Ambii au fost implicați în discuțiile privind alte conflicte în numele lui Trump, dar niciunul dintre ei nu este diplomat de profesie și nici nu are o calificare specifică în ceea ce privește Rusia sau Ucraina.

Răspunzând unei solicitări de declarații, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Anna Kelly, a declarat că aceste critici neasumate nu ajută eforturile SUA de a rezolva conflictul. „Președintele Trump și echipa sa au făcut mai mult decât oricine pentru a aduce cele două părți la masa negocierilor, pentru a opri uciderile și a ajunge la un acord de pace”, a adăugat ea.

Rusia încearcă să împartă negocierile în două

Doi dintre oficiali au declarat că Moscova încearcă să separe negocierile în două direcții diferite – una axată pe război și a doua axată pe acorduri bilaterale cu SUA, care ar include ridicarea sancțiunilor împotriva Rusiei.

Zelenski a declarat că serviciile sale de informații i-au comunicat că negociatorii americani și ruși au discutat acorduri de cooperare bilaterală în valoare de până la 12 trilioane de dolari, propuse de emisarul lui Vladimir Putin, Kiril Dmitriev.

Al doilea șef al serviciilor secrete a declarat că oferta a fost concepută pentru a fi atractivă atât pentru Trump, cât și pentru oligarhii ruși care nu au profitat de război din cauza sancțiunilor, dar a căror loialitate Putin trebuie să o păstreze, întrucât economia Rusiei se confruntă cu dificultăți majore.

Oficialul a spus că, până la urmă, Rusia este o „societate rezistentă” care poate suporta greutățile.

Cu toate acestea, al treilea oficial a spus că Rusia se confruntă cu riscuri financiare „foarte mari” în a doua jumătate a anului 2026, invocând, printre altele, accesul limitat al Moscovei la piețele de capital din cauza sancțiunilor și a costurilor ridicate de împrumut.

Unii analiști spun că economia Rusiei se află undeva între stagnare și recesiune, după ce a crescut cu doar 1% anul trecut.