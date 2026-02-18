Negocierile „foarte tensionate” privind războiul din Ucraina, reluate miercuri la Geneva. Unde s-au blocat discuțiile

Vladimir Medinski, principalul negociator rus la discuțiile de la Geneva. Foto: Harold CUNNINGHAM / AFP / Profimedia

Ucrainenii și rușii urmează să reia miercuri negocierile la Geneva, cu mediere americană, pentru a încerca să găsească o soluție la cei patru ani de război din Ucraina, după ce negocierile de ieri nu au dat semne de progres, transmite France Presse.

Discuțiile, care au durat șase ore, „au fost foarte tensionate” marți, a declarat pentru AFP o sursă apropiată delegației ruse, precizând că negocierile vor fi reluate miercuri.

Cele trei delegații s-au reunit în spatele ușilor închise la hotelul InterContinental, în timp ce „consilieri” din patru țări europene, Germania, Franța, Regatul Unit și Italia, erau de asemenea prezenți la Geneva.

„În urma ședinței plenare, lucrările au continuat în grupuri pe domenii prioritare”, cu reuniuni ale „blocurilor politice și militare”, a spus unul dintre negociatorii ucraineni, Rustem Umerov, pe Telegram.

Fostul ministru ucrainean al Apărării a precizat că a raportat aceste lucrări „în cadrul unei reuniuni separate cu reprezentanții partenerilor americani și europeni”.

Negocierile, blocate la subiectul Donbasului

Părțile lucrează pe baza planului american dezvăluit în urmă cu câteva luni, care prevede în special concesii teritoriale din partea Ucrainei în schimbul garanțiilor de securitate occidentale.

Cu toate acestea, negocierile sunt blocate din cauza soartei Donbasului, marele bazin industrial din estul Ucrainei: Moscova cere ca forțele ucrainene să se retragă din zonele pe care le controlează încă în regiunea Donețk, ceea ce Kievul refuză ferm.

Discuțiile de la Geneva vin după două sesiuni recente de negocieri la Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite, care nu au dus la progrese semnificative.

Emisarul lui Trump susține că s-au făcut „progrese semnificative”

Totuși, emisarul Casei Albe, Steve Witkoff, a salutat miercuri progresul reprezentat de continuarea acestui proces de negociere care reunește rușii și ucrainenii.

„Succesul președintelui Trump de a reuni cele două părți implicate în acest război a adus progrese semnificative”, a declarat negociatorul după prima zi de discuții.

„Cele două părți au convenit să-i informeze pe liderii lor și să continue să lucreze în vederea ajungerii la un acord”, a adăugat el.

Donald Trump face presiuni pentru a obține o soluție diplomatică a conflictului declanșat de invazia rusă a Ucrainei, în februarie 2022.

„Ucraina ar face bine să vină la masa negocierilor, și asta cât mai repede”, a repetat luni seara președintele american, după ce săptămâna trecută i-a cerut omologului său ucrainean să „se miște”, asigurându-l că Rusia dorește „să încheie un acord”.

Zelenski: Nu este „corect” ca Trump să ne ceară doar nouă concesii

Volodimir Zelenski, a pus la îndoială în repetate rânduri voința Kremlinului de a negocia. Președintele ucrainean a considerat că nu este „corect” ca președintele Trump să solicite Ucrainei, și nu Rusiei, să facă concesii pentru a obține pacea, într-un interviu acordat publicației americane Axios.

El a spus că speră ca această presiune sporită asupra Kievului „să fie doar o tactică și nu o decizie”.

Sâmbătă, în marja Conferinței de securitate de la München, șeful statului ucrainean a exclus din nou, în acest stadiu, cedarea de teritorii către Rusia, care ocupă la jumătatea lunii februarie 19,5% din teritoriul ucrainean.

Potrivit politologului Tatiana Stanovaïa, alegerea unui consilier al Kremlinului, istoricul naționalist Vladimir Medinski, pentru a conduce delegația rusă la Geneva, ilustrează „revenirea cerințelor politice în centrul discuțiilor”.

Rusia ceruse anterior o reducere a dimensiunii armatei ucrainene și un angajament din partea Ucrainei de a nu adera la NATO.

Rusia a atacat iar Ucraina înainte de negocieri

Cu câteva ore înainte de începerea discuțiilor de la Geneva, Rusia a desfășurat un nou atac, lansând 396 de drone și 29 de rachete în noaptea de marți spre miercuri.

„A fost vorba de un atac combinat, calculat în mod deliberat pentru a provoca cât mai multe daune posibil sectorului nostru energetic”, a spus Zelenski, evocând „disprețul Rusiei față de eforturile de pace”.

Acest atac a făcut nouă răniți și a lăsat „zeci de mii de oameni” fără apă și încălzire în plină iarnă la Odesa, marele port din sudul Ucrainei, a subliniat el.

Pentru a exercita presiuni asupra Kievului, pe fondul negocierilor, Rusia intensifică de câteva săptămâni atacurile devastatoare asupra infrastructurilor ucrainene.