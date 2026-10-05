La puțin timp după ce Nicușor Dan l-a desemnat premier pe Luca Niculescu, George Simion a reacționat virulent: „Libertatea pentru Călin Georgescu”

”Luca Niculescu e tot o marionetă. Zero voturi de la AUR! Libertate pentru Călin Georgescu”, este mesajul scris, luni seară, pe Facebook, de George Simion, scrie News.ro.

La rândul său, Petrişor Peiu, unul dintre liderii AUR, anunţă că parlamentarii formaţiunii nu vor vota guvernul pe care premierul desemnat Luca Niculescu îl va propune, acesta subliniind că AUR nu va participa la vot.

”Prima condiţie ca să votăm un guvern este să fim parte din acel guvern. Nu suntem parte din guvernul Luca Niculescu, nu votăm guvernul Luca Niculescu”, a afirmat Petrişor Peiu, luni seară, la Antena 3.

El s-a arătat convins că niciun parlamentar AUR nu va vota executivul propus de noul premier desemnat.

”Nu va vota nimeni din AUR, niciun parlamentar nu va vota acest guvern. Nici nu vom participa la vot”, a adăugat Peiu.

El a susţinut că guvernul propus de Niculescu nu va trece de votul Parlamentului, argumentând că ”un guvern care nu e politic nu are şanse să treacă”.

”Cred că PSD se va gândi, PSD în mod cert se consultă cu domnul preşedinte Dan. Nu cred că putea domnul preşedinte să facă o nominalizare fără să consulte PSD-ul informal, nu formal”, a spus Petrişor Peiu.

Luca Niculescu, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe, este a patra nominalizare pntru postul de premier anunţată luni de preşedintele Nicuşor Dan. ”Accept această responsabilitate cu deplina conştiinţă a dificultăţii momentului”, a declarat Luca Niculescu după nominalizare.

El a precizat că prima misiune va fi construirea unei majorităţi parlamentare care să voteze un guvern ce va fi profund ancorat în direcţia europeană şi euroatlantică a României. ”Nu pot promite miracole, dar ce pot promite este seriozitate în folosirea banului public, predictibilitate pentru economie, respectarea angajamentelor României, accelerarea investiţiilor şi a reformelor şi un stat care să funcţioneze cât mai bine pentru cetăţenii săi”, a mai declarat premierul desemnat.