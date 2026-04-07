La șase decenii de la legendara fotografie „Răsărit de Pământ”, astronauții misiunii Artemis au imortalizat Terra într-o nouă imagine spectaculoasă. FOTO

La peste 57 de ani după prima fotografie a unui răsărit al Pământului realizată de un astronaut participant la misiunea Apollo 8, succesorii lui din cadrul misiunii Artemis II au imortalizat un apus al Pământului în spatele Lunii, o fotografie ce a fost publicată marţi de NASA, informează AFP.

Echipajul misiunii istorice Artemis II este format din americanii Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover şi canadianul Jeremy Hansen.

Fotografia a fost realizată luni, când capsula lor spațială Orion a realizat un survol în jurul Lunii.

Noua imagine a adus aminte imediat de legendara fotografie din timpul misiunii Apollo 8, realizată pe 24 decembrie 1968 de americanul Bill Anders cu ocazia primului survol al Lunii efectuat de către oameni, alături de compatrioţii săi Frank Borman şi Jim Lovell.

„Răsărit de Pământ” – fotografie din timpul misiunii Apollo 8. Credit foto: NASA / Eyevine / Profimedia

Misiunea Apollo 8 a făcut de zece ori înconjurul Lunii, fără să aselenizeze, iar în timpul unui astfel de survol, Bill Anders a imortalizat albastrul strălucitor al Terrei care se evidenţia în întunericul vast al spaţiului, amplificat de orizontul dezolant şi monocromatic al Lunii în prim-plan.

„Am parcurs tot acest drum pentru a explora Luna, iar cel mai important lucru este că am descoperit Pământul”, a declarat Bill Anders la întoarcerea sa pe Terra.

Fotografia „Răsărit de Pământ” apare adeseori în selecţiile dedicate celor mai marcante imagini istorice şi a fost inclusă în 2003 într-un volum publicat de revista Life, intitulat „100 de fotografii care au schimbat lumea”.

Moştenirea misiunii Apollo 8 i-a însoţit luni pe astronauţii care participă la misiunea Artemis II. Ei şi-au început ziua de ieri ascultând un mesaj înregistrat de Jim Lovell înaintea morţii sale din august 2025. „Este o zi istorică. Şi știu cât de ocupați veți fi, dar nu uitaţi să vă bucuraţi de privelişte”, le-a transmis în acest mesaj fostul astronaut american.