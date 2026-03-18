La scurt timp de la lansare, Samsung oprește vânzarea unuia dintre telefoanele sale revoluționare

Compania coreeană nu va mai vinde modelul Samsung Galaxy Z TriFold, lansat în decembrie anul trecut.

Samsung va începe retragerea treptată a produsului, încetând mai întâi vânzările pe piața internă din Coreea de Sud, iar apoi va opri vânzarea telefonului în SUA după epuizarea stocurilor, a informat Bloomberg, citând un purtător de cuvânt al companiei.

În SUA, singura modalitate de a achiziționa un TriFold este pe site-ul Samsung sau la unul dintre cele șapte magazine „Experience Store” din țară.

Modelul Galaxy Z TriFold a fost anunțat pe 1 decembrie 2025, a fost lansat în Coreea de Sud pe 12 decembrie și a fost pus în vânzare în SUA pe 30 ianuarie. Telefonul are un ecran de acoperire de 6,5 inci și două balamale care permit desfășurarea acestuia într-un ecran principal de 10 inci. Prețul de vânzare este de 2.899 de dolari, scrie site-ul de tehnologie CNet.

Costuri mari, vânzări reduse

Potrivit sursei citate, se pare că acest dispozitiv nu a fost conceput pentru a face parte din gama obișnuită de produse Samsung, ci mai degrabă ca un „model de referință” menit să demonstreze capacitatea companiei de a crea un telefon cu ecran pliabil în trei, potrivit cotidianului sud-coreean Dong-A Ilbo. Sursa de știri a precizat că s-au vândut doar 3.000 de unități în fiecare dintre cele două zile – în ziua lansării oficiale, 12 decembrie, și apoi cinci zile mai târziu, pe 17 decembrie.

În plus, creșterea rapidă a costurilor componentelor precum DRAM, memoria flash NAND și procesoarele de aplicații a redus considerabil marja de profit pentru Galaxy Z TriFold, potrivit Dong-A Ilbo. DRAM-ul reprezintă memoria de lucru principală a unui telefon, memoria flash NAND este o tehnologie de stocare, iar procesoarele de aplicații rulează sisteme de operare precum Android, iOS și Linux. Potrivit firmei de cercetare de piață TrendForce, prețul DRAM-ului și al memoriei flash NAND a crescut vertiginos în acest an, parțial din cauza „cererii pentru sarcini de calcul legate de IA”, mai notează CNet.



