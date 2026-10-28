La summitul Rusia-Africa, Putin le spune liderilor africani că Moscova este un partener mai bun decât Occidentul „colonialist”

Președintele rus Vladimir Putin a susținut miercuri că țara sa este un partener mai bun pentru Africa decât Occidentul colonialist care încă mai încearcă să exploateze resursele continentului și se folosește de datoriile țărilor africane pentru a le întârzia dezvoltarea, relatează agențiile Reuters și Agerpres.

Liderul de la Kremlin și-a lansat pledoaria în fața liderilor și delegațiilor guvernamentale din 48 de țări, la cel de-al treilea summit Rusia-Africa de la Moscova. El urmează să aibă dialoguri bilaterale cu mulți dintre cei 22 de omologi ai săi prezenți la evenimentul de două zile și să abordeze o gamă largă de teme, de la securitate și tranzacțiile cu armament la livrările de cereale.

Summitul a fost organizat prima dată în 2019, în cadrul eforturilor Rusiei de a-și extinde influența politică, economică și militară în Africa, unde acționează în continuare luptători din Corpul African rus. Și presa de stat, instituțiile culturale și companiile de stat ruse încearcă să își promoveze interesele în toate domeniile, inclusiv mineritul sau producția de energie electrică.

Atragerea liderilor din Africa și din Sudul Global este în prezent o parte importantă a strategiei Moscovei de a contrabalansa presiunea occidentală după invazia rusă în Ucraina.

„Africa se afirmă ca unul din jucătorii-cheie în economia și politica globală. Cu toate acestea, dezvoltarea unei lumi multipolare nu este, desigur, o sarcină ușoară. Se confruntă cu rezistența țărilor care nu sunt pregătite să accepte această realitate: cele obișnuite să gândească în termenii trecutului lor colonial și să se îmbogățească fantastic”, a afirmat Vladimir Putin miercuri la summit, fără a nominaliza vreun stat anume.

Putin susține că „firmele rusești nu se implică în exploatarea rapace a resurselor”

În contrapondere, președintele rus a susținut că țara sa este dispusă să își transmită cunoștințele, inclusiv în domeniul digital, și să dezvolte pe plan local producția, nu doar achizițiile de materii prime. Rusia promovează o influență sporită a Africii în cadrul Fondului Monetar Internațional și al Băncii Mondiale, este deschisă către proiecte comune în transporturi și agricultură și găzduiește în universități circa 40.000 de studenți africani, a adăugat el.

Oferta Moscovei, prezentată de Putin, include și furnizarea de cereale și îngrășăminte pentru peste 40 de țări africane; conform datelor menționate de președinte, Rusia a livrat în primele nouă luni din anul curent către Africa peste 13 milioane de tone de produse agricole.

„Firmele noastre nu se implică în exploatarea rapace, neocolonială a resurselor naturale și umane, ci extinde procesarea locală a materiilor prime, creând astfel noi locuri de muncă și generând venituri fiscale”, a mai spus el.

Reuters reamintește în context și acuzațiile – respinse de Moscova – referitoare la forțele paramilitare rusești care susțin în Africa junte militare, cum este cea din Mali, încercând să înlocuiască fostele puteri coloniale cum ar fi Franța.