La trei săptămâni după instalarea guvernului, unul dintre „greii” PSD răbufnește la adresa propriilor miniștri: „S-ar putea să nu prindă Crăciunul”

Miniștrii PSD intră în vizorul conducerii partidului. Secretarul-general al PSD, Claudiu Manda, i-a avertizat că rămân fără funcție dacă nu țin cont de deciziile partidului.

„Am stabilit niște termene clare pentru miniștrii noștri. Unele au expirat săptămâna trecută, altele expiră astăzi. Mă aștept ca toți colegii să trateze cu seriozitate deciziile luate în partid și să înțeleagă că nu fiecare își face propria politică în minister. Le transmit că avem așteptări de la ei și că răbdarea nu este nelimitată. Eu si Sorin (Grindeanu -n.r.) avem un mesaj – dacă lucrurile continuă în această direcție, s-ar putea ca pe unii să nu-i mai prindă Crăciunul în funcție”, a spus Claudiu Manda, în ședința conducerii partidului, potrivit unor surse participante.

„Cine a avut urechi să audă cred ca a înțeles”

Răbufnirea liderului PSD în contextul în care miniștrii partidului ar fi trebuit să-i transmită până acum propuneri vicepremierului Marian Neacșu privind reforma companiilor de stat și a agențiilor din subordine.

„Punctual s-a referit cred că la reforma companiilor de stat, toate agențiile. Miniștrii trebuiau să vină săptămâna aceasta cu propuneri către vicepremierul Marian Neacșu, care coordonează. Probabil unii dintre miniștri n-au înțeles că luna de miere a acestui guvern a trecut de mult și ei trebuie să livreze rapid. Domnul vicepremier Marian Neacșu a primit foarte puține materiale de la acești miniștri”, a precizat prim-vicepreședintele Dragoș Benea, la finalul ședintei.

El a precizat că miniștrii vizați „nu au fost nominalizați”. „Cine a avut urechi să audă cred ca a înțeles”, a mai spus Benea.

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat pe 26 octombrie că îi propune premierului Luca Niculescu ca guvernul să-și asume răspunderea pe reforma administrativă, precum și pe restructurarea la nivel guvernamental.

El a spus că PSD a stabilit și cine vor fi coordonatorii celor două reforme din partea social-democraților. Este vorba despre europarlamentarul Dragoș Benea pentru reforma administrativă și vicepremierul Marian Neacșu pentru restructurarea la nivel guvernamental.

Liderul social-democrat a adăugat că ambele angajări de răspundere trebuie să se întâmple într-un orizont rezonabil de timp, mai exact până în martie 2027.