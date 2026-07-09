La trei zile după ce Australia și Fiji au constituit o alianță militară, o altă țară vrea și ea să adere

Noua Zeelandă va lua în considerare aderarea la alianța militară dintre Australia și Fiji în care cele două au intrat la începutul acestei săptămâni, a declarat joi prim-ministrul neozeelandez Christopher Luxon, potrivit Reuters.

Declarația de intenție a Noii Zeelande vine după ce, luni, Australia și Fiji au semnat un important tratat de apărare, denumit „Alianța Oceanului de Pace” (OPA).

Astfel, fiecare țară se angajează să vină în ajutorul celeilalte în cazul în care una dintre ele este atacată, alianța fiind constituită în contextul eforturilor Australiei de a contracara influența crescândă a Chinei în regiune.

Tratatul marchează prima alianță din istoria Fiji, iar această națiune din Pacific devine al patrulea aliat oficial al Australiei, după SUA, Noua Zeelandă și Papua Noua Guinee.

Acordul permite și altor state din Pacific să se alăture alianței.

Ministrul afacerilor externe al Noii Zeelande, Winston Peters, a adăugat că liderii din Pacific au acționat timp de decenii în spiritul unei abordări bazate pe răspunsuri coordonate de țările din Pacific la problemele de securitate regională – iar această alianță subliniază această poziție.

„Elevarea relației noastre de lungă durată cu Australia și Fiji – precum și cu alte națiuni din Pacific – la un nivel superior prin intermediul unei alianțe ar însemna că devenim parteneri și mai apropiați”, a afirmat el.

În prezent, Noua Zeelandă are un singur aliat oficial, Australia, deși este membră a grupului de informații „Five Eyes” și partener-cheie al NATO.

Guvernul neozeelandez va discuta acum cu Australia și Fiji despre interesul său de a adera la alianță, iar orice decizie finală va fi luată de cabinet.

Anunțul vine după ce China a efectuat luni un test de lansare a unei rachete de la bordul unui submarin nuclear către Oceanul Pacific, acțiunea stârnind critici și îngrijorări din partea Japoniei, Australiei și Noii Zeelande, dar și altor țări ale lumii.