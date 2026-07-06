Un nou test cu rachetă al Chinei a alarmat puterile regionale din Pacific

Presa de stat chineză relatează că armata țării a efectuat luni un test de lansare a unei rachete de la bordul unui submarin nuclear către Oceanul Pacific, acțiunea stârnind critici și îngrijorări din partea Japoniei, Australiei și Noii Zeelande, transmite Reuters.

Xinhua, agenția de presă a statului chinez, a relatat că un submarin nuclear al Marinei Armatei Populare de Eliberare a lansat racheta, echipată cu un focos inert, către apele internaționale din Oceanul Pacific la ora 12:01 (04:01 GMT). Potrivit sursei citate, racheta a căzut în „apele desemnate”. Xinhua nu a oferit alte detalii despre locație.

Agenția de stat a descris lansarea drept o „activitate de rutină” inclusă în programul anual de instruire militară al Chinei și a afirmat că aceasta nu a fost îndreptată împotriva vreunei țări sau ținte anume.

Penny Wong, ministra de Externe al Australiei, a declarat că Beijingul a informat guvernul australian în prealabil despre testul planificat, însă a apreciat că lansarea este „destabilizatoare” pentru regiune.

„Australia a transmis clar că acest test care a fost propus are loc în contextul consolidării rapide a capacităților militare ale Chinei, un proces căruia îi lipsesc transparența și garanțiile privind intențiile sale pe care regiunea le așteaptă”, a declarat Wong în fața jurnaliștilor în cadrul unei conferințe de presă pe care a susținut-o în timpul unei vizite oficiale în Fiji.

Penny Wong, ministra de Externe a Australiei, FOTO: M. Popow / Imago Stock and People / Profimedia

Australia, Japonia și Noua Zeelandă au reacționat la testul cu rachetă al Chinei

Guvernul Japoniei a anunțat că a primit o notificare privind lansarea rachetei și a îndemnat China să își reconsidere această decizie.

„Ne-am exprimat profunda îngrijorare cu privire la intensificarea activităților armatei chineze”, a transmis guvernul de la Tokyo, adăugând că Paza de Coastă a Japoniei a fost notificată duminică de autoritățile chineze cu privire la posibile resturi ale rachetei care ar putea cădea în zona economică exclusivă (ZEE) a Japoniei.

Agenția de presă Kyodo News a relatat luni, citând o sursă guvernamentală japoneză, că racheta a căzut totuși în afara ZEE a Japoniei.

Winston Peters, ministrul de Externe al Noii Zeelande, a declarat că țara sa este profund îngrijorată de test, adăugând că a fost informată „în decurs de câteva ore” de la lansare.

„Noua Zeelandă consideră că aceasta este o evoluție nedorită și îngrijorătoare. La fel ca vecinii noștri din celelalte state din Pacific, nu avem niciun interes ca China să folosească Pacificul de Sud drept zonă de testare pentru capabilitățile sale de rachete”, a afirmat Peters într-un comunicat.

China a efectuat ultima dată un test cu o rachetă balistică intercontinentală în 2024, o lansare rară care a evidențiat dezvoltarea tot mai amplă a capacităților militare ale țării.