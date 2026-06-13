La un an după ce anunțase că se retrage, Michael Douglas revine pe marele ecran într-un film al unui celebru regizor

Michael Douglas s-a fotografiat cu fanii la Festivalul de Film de la Taormina, Italia, FOTO: NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

După ce şi-a anunţat retragerea, celebrul actor Michael Douglas a revenit în cele din urmă pe platourile de filmare. Actorul american în vârstă de 81 de ani s-a alăturat noului film al lui Oliver Stone, intitulat „White Lies”, potrivit Variety, scrie News.ro.

Douglas a anunțat vara trecută că face un pas în spate din activitatea cinematografică și că nu mai are de gând să accepte noi roluri, dorind să se dedice soției sale, Catherine Zeta-Jones.

Michael Douglas și Catherine Zeta-Jones. Sursă foto: Mickael Chavet / Zuma Press / Profimedia

Cu toate acestea, actorul care are o carieră de șase decenii în spate face o revenire neaşteptată în faţa camerelor de luat vederi.

Absent de pe platourile de filmare din 2022, actorul american va lucra la un proiect pe care îl consideră la înălţimea aşteptărilor.

Lungmetrajul „White Lies” marchează, de asemenea, reîntâlnirea sa cu Oliver Stone, la mai bine de 15 ani după „Wall Street: Banii nu dorm niciodată (2010)”, continuarea filmului „Wall Street” din 1987, care i-a adus Oscarul pentru cel mai bun actor.

Recent, Michael Douglas a explicat că va fi atent la propuneri dacă acestea merită efortul: „Nu mă consider oficial la pensie, pentru că dacă apare un proiect excepţional, aş putea reveni. Dar, în caz contrar, sunt foarte fericit să o privesc pur şi simplu pe soţia mea (actriţa Catherine Zeta-Jones – n.r.) cum lucrează”, a spus celebrul actor.

Potrivit Variety, lungmetrajul „White Lies” îi va reuni şi pe Willem Dafoe, Ellen Barkin şi Homer Gere. Filmările, acum finalizate, s-au desfăşurat între Europa şi Asia.

„Această echipă a fost o adevărată încântare de la început până la sfârşit. Iar echipa italiană a fost cea mai caldă cu care am lucrat vreodată. Sunt profund recunoscător pentru această oportunitate”, a mărturisit Oliver Stone într-un comunicat. Regizorul semnează primul său lungmetraj de la „Snowden” din 2016.

Oliver Stone, care este şi scenaristul, descrie filmul ca „o poveste personală despre oameni şi relaţiile lor”. Lungmetrajul este prezentat ca „o ruptură faţă de operele sale anterioare, oferind o dramă intimă şi emoţionantă care explorează familia, doliul, durerea şi dezvăluie modul în care iubirea se poate transforma de-a lungul vieţii noastre”.

Deocamdată nu au fost comunicate informaţii, dar „White Lies” ar trebui să apară în cinematografe în 2028.