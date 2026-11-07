Laboratoarele vor fi obligate să afişeze plafonul pentru decontarea analizelor medicale, anunță ministrul Sănătăţii

Laboratoarele sau clinicile private în care se efectuează analize medicale vor trebui să afişeze plafonul pentru care au semnat contractele de decontare cu Casa de Asigurări de Sănătate, astfel încât oamenii care au nevoie de acest gen de investigaţii să cunoască, dinainte, dacă acest serviciu medical trebuie plătit sau nu, a anunţat sâmbătă ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete.

„Există anumite laboratoare sau clinici private care îşi pun în geam sigla Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate atrăgând pacienţi, cum că analizele ar fi decontate. Ce nu spun public – şi îi voi obliga să spună public – care este plafonul cu care au semnat contractul. Foarte mulţi dintre ei semnează un contract cu un plafon foarte mic, să zicem de 10.000 lei pe lună, doar pentru a beneficia de sigla Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate în geam şi pentru a atrage, de fapt, pacienţii către clinica lor. În momentul în care (pacienţii – n.r.) ajung în cabinetul de recoltare li se spune că nu mai au fonduri. Şi atunci, 80% din pacienţi ce credeţi că fac? Rămân acolo şi plătesc. Asta va fi reglementată în curând”, a declatat Alexandru Rogobete, sâmbătă, la Cluj-Napoca, potrivit Agerpres.

Ministrul Sănătăţii a mai spus că încurajează oamenii să meargă pentru analizele medicale periodice în ambulatoriile de specialitate ale spitalelor publice, pentru că acolo nu există plafon de decontare.