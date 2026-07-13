Laboratorul care lucrează la „superinteligență” a fost pus în dificultate de Meta, care retrage după nici trei zile o funcționalitate AI

Meta a retras la mai puțin de 72 de ore de la lansare o funcționalitate importantă a instrumentului pentru generarea imaginilor creat de laboratorul său Superintelligence Labs, relatează The Register. Compania a investit miliarde de dolari în acest laborator pentru a recupera terenul pierdut în fața rivalilor din Silicon Valley în cursa pentru dezvoltarea inteligenței artificiale.

Produsul se numește „Muse Image”, iar Meta l-a lansat pe 8 iulie, prezentându-l drept „primul model de inteligență artificială pentru generarea de imagini dezvoltat de Meta Superintelligence Labs”.

Acest laborator reprezintă noul pariu major al lui Zuckerberg, după eșecul așa-zisului „metavers” și are ca obiectiv crearea unei „superinteligențe personale”. În esență, ar fi vorba de un tip de AI „agentic” care să ajungă în cele din urmă capabil să gestioneze toate sarcinile legate de viața de zi cu zi a oamenilor.

Noul instrument AI creat de Superintelligence Labs

Primul pas a fost însă unul modest. În cazul Muse Image, acest ajutor lua forma aplicării unuia dintr-o serie de 30 de filtre noi pentru imagini, despre care compania afirma că „înțeleg în mod unic videoclipurile și fotografiile de pe Instagram și pot interpreta scena din fotografia ta – iluminarea, compoziția și subiectul – pentru a realiza editări nuanțate, care par naturale și autentice pentru tine”.

Utilizatorii Instagram puteau folosi aceste efecte pentru a „transforma fotografiile cu o singură atingere”, promitea compania. Marea problemă a fost că utilizatorii puteau aplica filtrele și asupra conținutului publicat de alte persoane.

„Meta lansează, de asemenea, posibilitatea de a menționa (@mention) conturile publice de Instagram ale prietenilor în Meta AI și de a genera imagini creative cu inteligență artificială în care aceștia apar, precum felicitări personalizate de zi de naștere, meme-uri din excursii de grup sau editări amuzante între prieteni. Este o îmbunătățire a ceea ce oamenii pot crea cu funcțiile AI de la Meta, făcând experiența mai personală, mai distractivă și mai socială”, a susținut compania lui Zuckerberg.

O gafă a Meta rapid criticată

Însă directorilor de produs de la Meta pare să le fi scăpat faptul că activarea implicită a acestei funcții ar putea fi controversată sau că permiterea modificării imaginilor unor terțe persoane cu ajutorul inteligenței artificiale ar putea fi exploatată în mod abuziv.

Reacțiile negative au fost, prin urmare, rapide și pe scară largă. Mii de utilizatori au apelat la rețelele sociale pentru a-și exprima îngrijorările legate de confidențialitate, potrivit The New York Times. Alții au distribuit instrucțiuni despre cum poate fi dezactivată această funcție, fie prin setarea profilurilor ca private, fie prin modificarea anumitor opțiuni din aplicație.

SAG-AFTRA, sindicatul actorilor și artiștilor din Statele Unite, s-au numărat printre cei care au condamnat produsul.

„Orice altceva decât un mecanism clar și vizibil de OPT-IN pentru astfel de utilizări ale imaginilor utilizatorilor Instagram este inacceptabil și reprezintă o gravă eroare de apreciere a sentimentului public privind pericolele și prejudiciile evidente inerente unei asemenea utilizări”, a transmis organizația într-un mesaj pe care l-a publicat chiar pe Instagram.

Reacția companiei conduse de Mark Zuckerberg

La mai puțin de trei zile de la lansare, Meta și-a dat seama că a greșit și a retras funcționalitatea controversată.

„(…) Am anunțat că una dintre modalitățile prin care oamenii pot genera imagini în Meta AI este menționarea (@) conturilor publice de Instagram pe care doresc să le folosească drept referință”, a scris compania într-un comunicat.

„Intenția noastră a fost să oferim un instrument creativ util și să le dăm oamenilor control asupra posibilității ca conținutul lor public să poată fi folosit în acest mod. Am ascultat feedback-ul primit și am înțeles că această funcție nu și-a atins scopul, astfel că nu mai este disponibilă”, a adăugat aceasta.

Muse Image este în continuare disponibil pe WhatsApp și în aplicația Meta AI, produsul independent de tip chatbot al companiei. Pe Instagram, alte funcții de inteligență artificială pe care compania le-a anunțat săptămâna trecută, precum filtrele speciale create cu ajutorul Muse Image, sunt în continuare disponibile.