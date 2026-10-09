Laburiștii britanici câștigă un scrutin-cheie în fața Verzilor, un impuls pentru premierul Burnham și o lovitură pentru liderul ecologist Polanski

Victoria vine pe fondul unei ușoare reveniri a partidului aflat la guvernare în sondajele de opinie, după căderea dramatică înregistrată în timpul mandatului lui Keir Starmer.

Partidul Laburist al lui Andy Burnham a câștigat vineri alegerile parțiale pentru un loc în Parlament rămas vacant în urma demisiei fostului lider Keir Starmer, învingându-l pe liderul Partidului Verde, într-o luptă care oferă un impuls prim-ministrului britanic.

Candidata laburistă Sagal Abdi-Wali, președinta consiliului local, a câștigat mandatul în circumscripția Holborn și St Pancras din centrul Londrei cu 12.292 de voturi, față de cele 8.928 obținute de Zack Polanski, liderul Verzilor, scrie Reuters.

Dar rata de participare la vot a fost de 38,7%, cea mai scăzută înregistrată vreodată la o alegere parțială organizată în Anglia în timpul acestei legislaturi și cu 15,4% mai mică decât la alegerile generale din 2024.

O veste bună pentru laburiști

Această victorie, care confirmă sondajele de dinainte de scrutin, reprezintă o veste bună pentru laburiștii lui Burnham în competiția anticipată cu partidul populist Reform UK la următoarele alegeri naționale.

Abdi-Wali, care a ajuns în Marea Britanie ca refugiată din Somalia încă din copilărie, a afirmat că victoria ei reprezintă o înfrângere pentru „cei care încearcă să ne dezbine”.

„Avem responsabilitatea de a apăra ceea ce am construit și de a transmite mai departe această moștenire”, a spus ea.

„Pe tot parcursul campaniei noastre, am ales speranța, iar locuitorii din Holborn și St Pancras au ales-o alături de noi. Iar acum a sosit momentul să ne îndeplinim promisiunile”, a spus ea.

Problemele lui Polanski

În vreme ce laburiștii se pot felicita pentru că au recâștigat o parte a electoratului de stânga pierdut în ultimii ani, liderul Verzilor se confruntă însă cu multe semne de întrebare.

Polanski a devenit ținta multor critici după ce partidul său a adoptat o moțiune intitulată „Sionismul este rasism”.

Măsura, care solicita „înființarea unui singur stat palestinian democratic pe întreg teritoriul Palestinei istorice”, a fost criticată de grupuri evreiești, de alte partide, dar și de majoritatea parlamentarilor din Partidul Verde.

După votul extrem de disputat din Holborn și St Pancras, Polanski le-a răspuns criticilor săi, afirmând că va rămâne în funcția de lider și a descris rezultatul ca făcând parte din „luna de miere a lui Andy Burnham”.

E neclar dacă toți sunt de acord cu asta.

Fosta lideră a partidului Caroline Lucas i-a atacat lipsa de leadership în legătură cu moțiunea privind sionismul.

Întrebată dacă Polanski ar trebui să rămână în funcția de lider, ea a declarat pentru BBC: „Cred că ar trebui să vedem ce se va întâmpla în zilele și săptămânile următoare.”

Un test pentru noul premier

Scrutinul din Holborn și St Pancras a fost un test pentru Burnham, al cărui predecesor, Starmer, și-a dat demisia din funcția de parlamentar în septembrie, după ce fusese demis din funcția de prim-ministru în iulie.

Sub conducerea lui Starmer, Partidul Laburist a cedat teren și în fața Partidului Verde, care a înregistrat câștiguri record în alegerile locale din mai, mulțumită voturilor tinerilor cu orientare de stânga, din capitală și din alte zone urbane.

De atunci, Verzii au înregistrat o scădere în sondajele de opinie, după ce Burnham a prezentat propuneri politice care au consolidat poziția Partidului Laburist în rândul alegătorilor de stânga, inclusiv o poziție mai dură față de Israel și o apropiere de UE, inclusiv o sugestie părivind o posibilă re-aderare.

Într-un interviu acordat ziarului The Guardian după victoria sa, laburista Abdi-Wali a declarat că localnicii au considerat moțiunea Partidului Verde „divizivă”.

Referindu-se la poziția Partidului Laburist față de Palestina, ea a spus: „Munca depusă de Ed Miliband în legătură cu Gaza, Palestina și Israel a avut un ecou foarte bun în rândul localnicilor. El a trecut la fapte, nu s-a limitat doar la vorbe.”

Polanski se luptă cu laburiștii

Polanski, care este evreu, a fost întrebat în repetate rânduri după alegerile parțiale despre votul din cadrul conferinței privind sionismul, iar liderul Verzilor a părut să se distanțeze din nou de acesta, afirmând doar că, în opinia sa, strămutarea poporului palestinian și „genocidul în curs” sunt rasiste.

Deocamdată, a spus el, Partidul Verzilor ar trebui să-și concentreze lupta împotriva Partidului Laburist al lui Burnham și asupra bugetului.

„Atât de mulți oameni mi-au spus la ușă că vor să-i acorde lui Andy Burnham o șansă”, a declarat Polanski pentru posturile de televiziune. „Ei bine, acum are o șansă. Să vedem ce va face cu ea”, a spus el.