Lactalis România construiește o cultură a dezvoltării și învățării continue, într-o piață a muncii dominată de apetitul pentru formare constantă

Într-o piață a muncii care se schimbă rapid, tinerii intră cu așteptări tot mai clare: echilibru, stabilitate, salariu corect și, poate cel mai important, șanse reale de învățare și de creștere. Cercetările recente confirmă această direcție: în România, securitatea jobului și echilibrul viață – muncă au urcat în topul criteriilor, cot la cot cu pachetul salarial. E un indiciu clar că generațiile noi caută siguranță și ritm sustenabil pe termen lung. (Sursa: Romania Insider)

Lactalis România investește constant în perfecționarea oamenilor săi, fie că sunt la începutul carierei sau au deja experiența unor ani buni de practică în profesie. În Lactalis România, investiția în oameni începe cu încredere și continuă cu grijă, cu ascultare și oportunități reale de dezvoltare.

Pentru angajatori, mesajul e limpede: oferiți proiecte reale și căi concrete de progres

La nivel global, studiul Deloitte 2025 arată o generație orientată explicit spre dezvoltare: „growth & learning” devin lentilele prin care Gen Z evaluează angajatorii și își planifică următorii pași de carieră. În paralel, apetitul pentru formare continuă reiese și din raportul LinkedIn Workplace Learning 2025, care confirmă că învățarea este astăzi o promisiune-cheie pentru atragere și retenție. (Sursa: Deloitte)

Pe fundalul acestei nevoi de creștere, piața e mai fluidă: șase din zece români iau în calcul schimbarea jobului în 2025, iar fluxul de talente tinere rămâne intens, aproape 80% dintre studenți spun că vor să lucreze încă din timpul facultății, ideal în domeniul pe care îl studiază. Pentru angajatori, mesajul e limpede: oferiți proiecte reale, mentori vizibili și rute clare de progres. (Sursa: Bestjobs)

O altă nuanță importantă pentru Gen Z: flexibilitatea contează, însă preferința se duce mai degrabă spre modele hibride și colaborative, nu spre „full remote” permanent, o preferință surprinsă inclusiv de analizele Gallup din 2025. Iar calitatea managementului rămâne decisivă pentru implicare și stare de bine, exact în anii în care engagementul managerilor a scăzut la nivel global. (Sursa: Gallup.com)

În acest context, Lactalis România își asumă consecvent rolul de angajator care crește oameni. Certificarea Top Employer Institute confirmă standarde solide în Resurse Umane și un angajament relevant pentru experiența angajaților.

„Cultura noastră se clădește prin gesturi mici, prin felul în care colaborăm, prin dorința fiecăruia de a face lucrurile bine. Asta dă sens inițiativelor din Lactalis România”, spune Alina Ghiță, Group HR Director. Strategia Better Together for People a grupului Lactalis România care reunește 7 companii active, este gândită ca o călătorie comună: învățare, experiență și apartenență.

Proiectul The Milky Way Lactalis România – locul unde generațiile se întâlnesc

Pentru tinerii care își caută primul pas în carieră, Lactalis România a creat The Milky Way, un program care aduce împreună energia generației Z și experiența profesioniștilor din business. Tinerii intră în fabrici, participă la workshopuri cu liderii, văd fluxurile reale de producție și experimentează colaborarea într-o echipă globală.

Programul a primit recunoaștere națională la Employer Branding Awards 2025 cu distincția „Best Internship Program”, semn că abordarea umană, structura clară de dezvoltare și mentoratul consecvent fac diferența. „În spatele premiului sunt mentori care cred în potențialul tinerilor și colegi care le-au deschis ușa cu răbdare. The Milky Way e o călătorie comună de învățare și încredere”, spune Mădălina Tănase, Employer Branding & Engagement Coordinator.

Participanții își încep experiența cu un bootcamp despre cultura Lactalis, valori și principii de leadership, apoi intră în proiecte reale, cu mentori dedicați și traininguri specifice. Pentru mulți, aici începe cariera și o înțelegere matură a muncii în echipă.

Perspectivă internațională: IFA și VIE

Parte dintr-un grup cu amprentă globală, Lactalis România deschide tinerilor rute internaționale prin IFA (Ingénieur International en Formation par Apprentissage) — un parcurs care îmbină studiile la ESA Angers cu stagii practice în fabricile Lactalis — și VIE (Volontariat International en Entreprise), prin Business France, care aduce proiecte strategice în echipe globale, pe mandate de până la 24 de luni. Aceste programe creează profesioniști antrenați tehnic, cu reflexe de leadership și cultură organizațională solidă.

Joblandia – parteneriat pentru educație și orientare

Relația cu tinerii începe devreme, încă din liceu. În Joblandia, program național de orientare profesională, echipele Lactalis deschid porțile fabricilor din Oiejdea, Câmpulung Moldovenesc, Tunari și Sfântu Gheorghe, pentru discuții reale despre meserii, responsabilitate și trasee de carieră. Elevii văd procesele, pun întrebări și capătă repere. Compania ascultă, înțelege așteptările noilor generații și își ajustează mesajele.

Primul program universitar dual în Logistică Operațională

Odată cu începutul noului an universitar, alături de echipele Lactalis se află primii studenți admiși în programul dual de Logistică Operațională, realizat cu Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. Studenții alternează cursurile cu practica în Centrul Logistic Lactalis de la Oiejdea, învățând în ritmul real al operațiunilor și crescând cu sprijinul mentorilor. Este începutul unei generații care combină teoria cu aplicarea directă, iar echipa se pregătește deja pentru admiterea 2026.

Lactalis România este astăzi o comunitate diversă, prezentă în fabrici, centre logistice și birouri din toată țara. În fiecare dintre aceste locuri, oamenii împărtășesc aceleași valori: ambiție, simplitate, implicare. „Ceea ce ne unește este dorința de a evolua împreună. Indiferent de rol, generație sau loc, fiecare contribuie la povestea Lactalis”, spune Alina Ghiță. Prin programele sale, compania continuă să construiască un mediu în care oamenii se simt inspirați, ascultați și valorizați, o cultură vie, scrisă zi de zi, în care succesul vine firesc atunci când pui oamenii în centru.

LACTALIS – cel mai mare producător de lactate din lume și din România

Grupul LACTALIS este cel mai mare producător de lactate din lume, dar este și liderul industriei lactatatelor din România, unde a atins o cifră de afaceri de peste 350 de milioane de euro în 2024. Lactalis România reunește patru producători de lactate cu istorie locală veche – ​​Albalact, Covalact, Rarăul și Dorna Lactate, alături de producătorul de sucuri naturale Parmalat și de divizia Lactalis Logistic, cel mai mare și mai modern distribuitor de produse lactate din țară.

Lactalis România oferă consumatorilor săi o diversitate impresionantă de produse lactate tradiționale, gustoase și rafinate, sub branduri locale și internaționale recunoscute, care sunt de mulți ani parte din obiceiurile de consum ale românilor: Zuzu, Fulga, Albalact, Covalact De Țară, LaDorna, Rarăul, President, Galbani, Leerdammer și Santal.

Investițiile continue sunt primul pilon strategic de dezvoltare a Lactalis în România, cu accent pe extinderea producției și managementul calității produselor, pe inovarea continuă a brandurilor românești păstrând amprenta lor locală și pe creșterea exportului de produse fabricate în România. În ultimii șapte ani, Lactalis a investit în România peste 90 de milioane de euro, fiind unul dintre cei mai importanți contributori la dezvoltarea industriei alimentare românești.

Lactalis Logistic, divizia de logistică a grupului Lactalis România, este cel mai important distribuitor de produse lactate din România. Lactalis Logistic asigură serviciile de depozitare și livrare pentru toate companiile Lactalis, operează cu un depozit central (Oiejdea), două depozite regionale (Afumați și Tunari – Ilfov) și 25 de puncte locale de distribuție. Activitățile de transport și livrare sunt realizate cu o flotă modernă proprie ce cuprinde 145 de camioane si sunt sprijinite suplimentar de o flotă externă.

Articol susținut de Lactalis