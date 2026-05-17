Lansarea unor ceasuri Swatch a degenerat în haos în Europa și la New York. Poliția a folosit gaze lacrimogene în fața unui magazin de lângă Paris

Clienții stau la coadă în fața magazinului Swatch din Covent Garden pentru a cumpăra noua colecție de ceasuri realizată împreună cu Audemars Piguet. Foto: Ray Tang/LNP / Shutterstock Editorial / Profimedia

Sute de persoane au stat la coadă de vineri noapte până sâmbătă dimineață, iar în unele cazuri chiar câteva zile, în speranța că vor reuși să cumpere modelele Royal Pop, realizate în colaborare cu producătorul de ceasuri de lux Audemars Piguet.

În Franța, în mai multe orașe s-au format cozi de sute de oameni peste noapte, iar o sursă din poliție a declarat că agenții au folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa o mulțime de aproximativ 300 de persoane adunate în fața unui magazin Swatch din regiunea Parisului, potrivit The Guardian.

Și în fața unui magazin Swatch din Milano a izbucnit o bătaie la ora deschiderii, sâmbătă dimineață, potrivit imaginilor difuzate de presa locală.

A bunch of Swatch boutiques stayed closed and cancelled the Audemars Piguet Royal Pop launch.



Lines out of control at boutiques around the world (see Dubai, Milan, Tokyo below).



Swatch official accounts posted its “not a limited edition” so that people can chill out. Wild. https://t.co/AzWBDVTPXe pic.twitter.com/bnRSTz2YjY — Trung Phan (@TrungTPhan) May 16, 2026

În Țările de Jos, poliția a intervenit la un centru comercial de lângă Haga, după ce sute de persoane s-au adunat în fața magazinului.

Poliția a transmis că atmosfera devenise tensionată și că au izbucnit mai multe certuri. După ce magazinul a decis să nu mai deschidă, oamenii au fost trimiși acasă. Și magazinele Swatch din Amsterdam și Utrecht au rămas închise. Nu este clar când vor fi redeschise.

„Era ca într-un mosh pit”

La New York, la deschiderea magazinului Swatch din Times Square, oamenii din mulțime s-au împins și s-au îmbrâncit, potrivit lui John McIntosh, care stătea la coadă încă de miercuri. „Era ca într-un mosh pit”, a spus acesta.

La fel ca mulți alții, McIntosh a spus că spera să pună mâna pe ceasul în culori vii, vândut în magazine cu aproximativ 400 de dolari, pentru a-l revinde imediat la un preț mult mai mare.

Un alt cumpărător, care s-a prezentat drept Mac, a spus că a reușit să cumpere unul după ce a stat cinci zile la coadă.

„A fost destul de haotic… urât chiar, dar am reușit să intru”, a spus el. „Prețul de vânzare este de aproximativ 400 de dolari, iar eu tocmai am vândut unul cu 4.000 de dolari.”

Colecția Bioceramic Royal Pop, expusă într-un magazin Swatch din Covent Garden. Foto: SOPA Images / Sipa USA / Profimedia

Benny, în vârstă de 30 de ani, a spus că a preferat să plătească în plus decât să stea la coadă și a dat 2.400 de dolari pe unul dintre ceasuri.

„Este practic cu 2.000 de dolari peste prețul de magazin, dar nu poți cumpăra un AP (Audemars Piguet) cu mai puțin de 2.000 de dolari, așa că mi s-a părut o afacere bună”, a spus el. „Prefer să plătesc mai mult decât să vin aici și să încerc să-l iau.”

Swatch a fost nevoită să își închidă magazinele și în Londra, dar și în alte șase orașe din Marea Britanie, din „motive de siguranță”, după ce în fața lor s-au strâns mulțimi uriașe.

Compania Swatch a refuzat să comenteze situația.