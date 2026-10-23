Lanțul de covrigării Luca investește 2 milioane de euro în București. Schimbare din această lună

Tinervis Group, compania care operează brandul LUCA, a investit peste 2 milioane de euro în echipamente profesionale pentru încălzirea sandvișurilor, se arată într-un comunicat de presă.

„Am pornit de la o idee simplă: să le oferim clienților posibilitatea de a savura sandvișurile preferate și calde. Am păstrat rețetele pe care le cunosc și am investit în echipamente profesionale care să pună în valoare gustul produselor. Ne dorim ca această investiție să se simtă în experiența fiecărui client”, declară reprezentanții companiei.

Serviciul este deja disponibil în unitățile LUCA, iar cei care aleg această opțiune primesc și o reducere de 10%, menționează și site-ul Economica.

Rețeaua LUCA are peste 30 de unități în București. În luna mai, rețeaua avea peste 200 de locații în România și Polonia, dar de atunci extinderea a continuat.