Lapte cu sau fără grăsime pentru copii? Care sunt cele mai noi recomandări

Sfaturile despre laptele potrivit pentru copii par să se schimbe de la un an la altul. După decenii în care laptele degresat era preferat după vârsta de 2 ani, studii recente și dezbateri publice au readus în discuție laptele integral. Ce spun datele științifice actuale și care este, în practică, recomandarea medicilor?

Laptele rămâne una dintre principalele surse de proteine, calciu, iod și vitamine din alimentația copilului. În primii doi ani de viață, recomandările sunt relativ clare: lapte matern sau formulă adaptată până la 12 luni, apoi introducerea laptelui de vacă integral. După această vârstă, lucrurile devin mai nuanțate.

În ultimele luni, dezbaterea s-a reaprins pe fondul curentului american MAHA („Make America Healthy Again”) și al discuțiilor despre reintroducerea laptelui integral în școli, analizate inclusiv de publicația Time. În paralel, beneficiile și limitele consumului de lapte sunt prezentate de platforme medicale care susțin că laptele este un aliment valoros din punct de vedere nutrițional, cu multiple beneficii pentru sănătate, în special în ceea ce privește sistemul osos, muscular și imunitar. Cu toate acestea, alegere tipului potrivit de lapte și modul de integrare în dietă trebuie adaptate nevoilor individuale.

Ce arată studiile despre laptele integral versus laptele degresat

Timp de mai multe decenii, ghidurile nutriționale au recomandat, pentru copiii peste 2 ani, lapte cu conținut scăzut de grăsime (1% sau 2%) ori degresat, pe baza ipotezei că reducerea grăsimilor saturate ar putea preveni obezitatea și bolile cardiovasculare pe termen lung.

Totuși, literatura științifică din ultimii ani a adus nuanțe importante. Un studiu randomizat pilot publicat în American Journal of Clinical Nutrition a comparat copii care au consumat lapte integral cu copii care au consumat lapte cu grăsime redusă și nu a identificat diferențe semnificative în ceea ce privește indicele de masă corporală, tensiunea arterială sau markerii cardiometabolici pe termen scurt.

În plus, mai multe revizuiri sistematice observaționale au arătat că un consum mai mare de lactate integrale la copii este asociat cu un risc mai scăzut de supraponderalitate.

De exemplu, o analiză citată de ScienceDaily a raportat că majoritatea studiilor incluse nu au găsit o legătură între consumul de lapte integral și creșterea riscului de obezitate infantilă. Totuși, fiind vorba de studii observaționale, nu se poate demonstra o relație cauzală.

Un alt aspect relevant este absorbția vitaminelor liposolubile (A, D, E, K). Acestea necesită prezența grăsimilor pentru a fi absorbite eficient. În teorie, laptele integral ar putea susține mai bine acest proces decât variantele degresate, mai ales în dietele în care aportul de grăsimi este limitat. Pe scurt, datele actuale nu susțin ferm ideea că laptele integral crește riscul de obezitate la copiii sănătoși, dar nici nu oferă dovezi definitive că ar fi superior în toate situațiile.

De ce s-au schimbat dezbaterile și ce rol joacă politica alimentară

Revenirea laptelui integral în discuție nu este doar o chestiune științifică, ci și una de politică publică. În SUA, inițiative legislative recente au propus reintroducerea laptelui integral în școli, argumentând că elevii consumă mai puțin lapte atunci când li se oferă doar variante degresate.

Analiza publicată de Time arată că susținătorii acestor măsuri invocă studii recente și ideea că grăsimile naturale din alimente nu sunt la fel de nocive cum se credea în anii ’80-’90. Criticii atrag atenția că dovezile sunt încă insuficiente pentru a modifica radical ghidurile nutriționale și că deciziile pot fi influențate și de interese economice.

În paralel, comunitatea științifică a devenit mai prudentă în privința demonizării globale a grăsimilor saturate. Multe recomandări actuale pun accent pe tiparul alimentar general, nu pe un singur aliment. Altfel spus, riscul cardiovascular este evaluat în contextul dietei totale, al activității fizice și al istoricului familial.

Pentru copii, acest lucru este esențial. Un copil activ, normoponderal, cu o dietă variată, nu are același profil de risc ca un copil cu obezitate, sedentarism și antecedente familiale de dislipidemie. În absența unor studii randomizate mari pe termen lung la copii, majoritatea organizațiilor medicale preferă să mențină recomandări prudente, adaptate individual.

Ce recomandă medicii în practică și în ce situații se indică laptele degresat

În practica pediatrică actuală, concluzia este mai echilibrată decât dezbaterea publică.

Pentru copiii între 12 și 24 de luni, recomandarea standard rămâne laptele integral. În această perioadă, creierul este în plin proces de dezvoltare, iar aportul adecvat de grăsimi este important pentru creștere și dezvoltare neurologică.

După vârsta de 2 ani, mulți pediatri continuă să accepte laptele integral pentru copiii sănătoși, normoponderali, fără factori de risc cardiovascular. Datele recente nu arată că acesta ar crește automat riscul de obezitate.

Totuși, există situații în care se poate recomanda lapte cu conținut redus de grăsime sau degresat:

copii cu obezitate sau suprapondere semnificativă;

copii cu hipercolesterolemie documentată;

antecedente familiale puternice de boli cardiovasculare precoce;

alte afecțiuni metabolice unde medicul consideră necesară reducerea aportului de grăsimi saturate.

În aceste cazuri, recomandarea nu este automată, ci face parte dintr-un plan alimentar mai larg.

Așadar, răspunsul la întrebarea „Ce recomandă medicii între laptele integral și cel fără grăsimi?” este următorul: pentru majoritatea copiilor sănătoși, laptele integral rămâne o opțiune adecvată, inclusiv după 2 ani, în contextul unei diete echilibrate. Laptele degresat sau semi-degresat este indicat selectiv, în funcție de profilul de risc al copilului. Decizia finală nu se ia pe baza unui trend sau a unei dezbateri online, ci în cabinet, individualizat, ținând cont de starea de sănătate a copilului și de ansamblul alimentației sale.