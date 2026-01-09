„Lasă acasă pantofii pentru vreme bună”. Mesaj de atenționare pentru populație, după o noapte geroasă în România

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a transmis, vineri dimineață, un mesaj în care atrage atenţia că există risc de căzături din cauza gheţii, în contextul în care, în unele zone din țară, s-au înregistrat și temperaturi de -15 grade.

„După o noapte extrem de rece în mare parte din ţară, atenţie la gheaţă! Un singur pas greşit poate duce la o fractură. Lasă acasă pantofii pentru vreme bună… pe gheaţă contează aderenţa, nu stilul! Foloseşte încălţămintea de iarnă, branţuri antiderapante şi mergi cu grijă pentru a evita căzăturile”, au scris reprezentanții IGSU, vineri, pe Facebook.

De asemenea, IGSU a făcut un apel pentru îndepărtarea zăpezii sau gheţii din faţa imobilelor. „Îndepărtarea zăpezii, gheţii şi ţurţurilor din faţa locuinţei sau firmei nu este doar o datorie civică, ci şi o obligaţie legală!’.

În Banat, Crişana, Maramureş, Transilvania şi la munte, temperaturile au coborât în noaptea de joi spre vineri mult sub pragul îngheţului, ajungând la -15…-10 grade Celsius.

România se află sub avertizare meteo de vânt puternic, ninsori viscolite și ger. Autoritățile au anunțat, vineri dimineață, primele măsuri în zonele vizate de alertele meteo.