„Lasă-i pe tehno-oligarhi să latre”. Cum au ajuns Spania și premierul socialist Sanchez în prima linie a conflictului cu Elon Musk și magnații platformelor sociale

Premierul Spaniei vrea să interzică accesul tinerilor sub 16 ani la rețelele sociale. Populația Spaniei susține măsura, la fel și cel mai important partid de opoziție. Elon Musk nu este însă de acord, motiv pentru care l-a atacat dur pe Sanchez, atac căruia i s-a alăturat fondatorul Telegram Pavel Durov, scriu Reuters, AFP și The Guardian.

Spania va deveni țara europeană cu cele mai dure măsuri pentru reglementarea rețelelor sociale, iar anunțul făcut în acest sens l-a transformat pe premierul Pedro Sanchez în ținta atacurilor venite din partea proprietarilor acestor rețele.

Cea mai importantă măsură anunțată de Sanchez miercuri vizează o interdicție a accesului tinerilor de sub 16 ani la platformele sociale.

„Îi vom proteja de Vestul Sălbatic digital”, a declarat premierul Pedro Sánchez la Summitul Guvernelor Mondiale de la Dubai, marți.

Interdicția, care trebuie aprobată de parlament, face parte dintr-o serie de modificări care includ responsabilizarea companiilor pentru „conținutul ilegal sau dăunător” de pe platformele lor.

Australia a devenit prima țară din lume care a introdus o interdicție anul trecut, iar alte țări urmăresc și evaluează succesul acesteia.

Franța, Danemarca și Austria au anunțat, de asemenea, că iau în considerare introducerea propriilor limite de vârstă la nivel național.

Guvernul britanic a lansat o consultare cu privire la oportunitatea introducerii unei interdicții pentru persoanele sub 16 ani.

Companiile de social media au susținut că interdicțiile ar fi ineficiente, dificil de implementat și ar putea izola adolescenții vulnerabili. Reddit, spre exemplu, contestă deja interdicția Australiei la Înalta Curte.

„Un stat eșuat”

Premierul spaniol a dat de înțeles că guvernul său este decis să meargă mai departe.

Sánchez a declarat marți că este nevoie de măsuri urgente, deoarece rețelele sociale sunt un „stat eșuat, în care legile sunt ignorate și infracțiunile sunt tolerate”.

„Astăzi, copiii noștri sunt expuși unui spațiu în care nu ar trebui să îl navigheze singuri”, a spus Sánchez, descriind social media ca un loc al „dependenței, abuzului, pornografiei, manipulării și violenței”.

„Nu vom mai accepta asta. Îi vom proteja”, a spus el.

Conform modificărilor, platformele sociale vor fi obligate să dispună de sisteme eficiente de verificare a vârstei, „nu doar casete de selectare, ci bariere reale care funcționează”, a explicat prim-ministrul.

Noile legi ar incrimina, de asemenea, manipularea algoritmilor pentru amplificarea conținutului ilegal.

„Este vorba despre ceva creat, promovat și diseminat de anumiți actori pe care îi vom investiga, precum și de platformele ale căror algoritmi amplifică dezinformarea în schimbul profitului”, a spus Sánchez.

„Nu mai este acceptabil să te ascunzi în spatele codului și să pretinzi că tehnologia este neutră”.

De asemenea, el a făcut referire la un nou sistem conceput pentru a urmări „modul în care platformele digitale alimentează diviziunea și amplifică ura”. Nu au fost furnizate detalii suplimentare cu privire la modul în care ar funcționa acest sistem.

O altă măsură, a spus Sánchez, ar fi „anchetarea și urmărirea penală a infracțiunilor comise de Grok (instrumentul de inteligență artificială al X), TikTok și Instagram”.

82% dintre spanioli consideră că accesul copiilor sub 14 ani la rețelele sociale ar trebui interzis

Comisia Europeană a lansat deja o anchetă asupra Grok din cauza îngrijorărilor că acesta a fost utilizat pentru a crea imagini sexualizate ale unor persoane reale.

Marea Britanie a anunțat propria anchetă asupra Grok, iar marți, în Franța, birourile X au fost percheziționate de unitatea de criminalitate cibernetică a procuraturii din Paris, care a investigat acuzațiile de infracțiuni, inclusiv extragerea ilegală de date și complicitate la deținerea de pornografie infantilă.

Principalul partid de opoziție din Spania, Partidul Popular conservator, pare să aprobe interdicția, afirmând că a propus anterior restricții similare. Cu toate acestea, partidul de extremă dreapta Vox s-a pronunțat împotriva acesteia.

Aproximativ 82% dintre spanioli consideră că accesul copiilor sub 14 ani la rețelele sociale ar trebui interzis, potrivit unui sondaj Ipsos privind educația, publicat în august anul trecut. Procentul a crescut de la 73% în 2024, potrivit The Guardian.

Sanchez, atacat de Musk și Durov

Anunțul lui Sanchez a atras atacurile dure ale lui Musk, mai ales că premierul spaniol l-a criticat pe miliardar pentru că a folosit X pentru a „amplifica dezinformarea” cu privire la decizia administrației sale de săptămâna trecută de a regulariza 500.000 de lucrători fără acte și solicitanți de azil, subliniind că Musk însuși era un migrant.

Musk a răspuns pe X: „Sánchez este un tiran și un trădător al poporului spaniol”.

Aproximativ o oră și jumătate mai târziu, el și-a intensificat criticile, spunânds că „Sánchez este adevăratul fascist totalitar”.

Sánchez a fost atacat și de fondatorul Telegram Pavel Durov.

Durov a vorbit despre „noi reglementări periculoase care amenință libertățile dvs. pe internet” într-o postare de miercuri pe aplicația sa de mesagerie Telegram, care are aproximativ un miliard de utilizatori, scrie AFP.

„Aceste măsuri ar putea transforma Spania într-un stat al supravegherii sub pretextul protecției”, a scris el, afirmând că aplicarea regulilor ar duce la colectarea în masă a datelor și la cenzură.

Sanchez a răspuns pe X cu propria sa interpretare a unui citat din romanul lui Miguel de Cervantes, „Don Quijote”,

„Lasă-i pe tehno-oligarhi să latre, Sancho, este un semn că mergem înainte”, a scris Sanchez.

Deja que los tecno-oligarcas ladren, Sancho, es señal de que cabalgamos. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) February 4, 2026

Surse din cadrul guvernului spaniol au declarat că Durov și-a folosit „controlul nelimitat” asupra Telegram pentru a trimite un mesaj plin de „minciuni și atacuri ilegitime” tuturor utilizatorilor spanioli ai aplicației.

Acest lucru a demonstrat „necesitatea urgentă de a reglementa rețelele sociale și aplicațiile de mesagerie mobilă”, au afirmat sursele.

România nu are intenții de a reglementa suplimentar platformele sociale

La București, premierul a dat de înțeles că nu vrea să urmeze exemplul Spaniei sau al celorlalte țări.

Premierul Ilie Bolojan a intervenit în dezbaterea din spațiul public privind limitarea accesul copiilor și adolescenților la rețelele de socializare, pe fondul unor cazuri recente de violență în care au fost implicați minori și al discuțiilor despre efectele mediului online asupra sănătății mintale.

Răspunzând unei întrebări a jurnaliștilor, Ilie Bolojan a spus, în conferința de presă de miercuri seară, că nu crede că astfel de interdicții ar funcționa.

„Copiii au abilități suficient de bune ca să ocolească aceste lucruri. Cred că trebuie să luăm niște măsuri de prevenție, de educare. Mi-e greu să cred că am putea pune în practică aceste interdicții”, a afirmat premierul.

Ideea limitării accesului copiilor la rețelele de socializare a fost lansată în spațiul public de Raed Arafat, şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU).

El a scris sâmbătă pe Facebook că rețelele de socializare „sunt produse cu risc ridicat pentru copii și adolescenți” și că România ar trebui să limiteze prin lege accesul lor la aceste platforme, așa cum fac alte țări.

El a fost contrazis de ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, care se declară împotriva limitării accesului copiilor și adolescenților la rețelele sociale și susține că interdicțiile nu rezolvă problema de fond și sunt dificil de aplicat.