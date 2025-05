Lasconi pierde susținerea unuia dintre cei mai importanți actori români: „Nu este ceea ce trebuie pentru România”

Actorul Marius Manole a anunțat, într-o postare pe Facebook, că-și retrage susținerea pentru candidatura Elenei Lasconi la alegerile prezidențiale, justificându-și decizia prin greșelile făcute în campanie de către președintele USR, mai ales „promovarea unei știri false”.

„Am crezut (sau, mai corect spus, am sperat) că doamna Lasconi este cel mai cinstit candidat. Dar greșelile din această campanie, culminând cu promovarea unei știri false, mi-au arătat că nu este ceea ce trebuie pentru România. Celor care m-au înjurat și îmi vor scrie „Păi n-ai văzut, boule, că nu e ce trebuie până acum?” le voi răspunde simplu: am sperat că e altceva. L-am votat pe Klaus Iohannis (ca mulți dintre voi, care acum păreți din nou absorbiți de un singur candidat) și a fost un dezastru”, a scris Marius Manole.

„Nu mai am curajul să pariez pe nimeni”

Acesta evocă și motivele care l-au determinat ca, pe 15 aprilie, să-și anunțe susținerea pentru Elena Lasconi în cursa prezidențială.

„Elena Lasconi este un om care a muncit mult și care a fost, de multe ori, nedreptățit. Da, cu toții am avut nevoie de ea și ne-am agățat de imaginea ei ca de o salvare sa ne scape de un „mesia” închipuit. Unii au votat-o cu inima strânsă, alții din convingere. Nu, nu e perfectă — și am spus asta. A fost susținută de un partid care, ulterior, s-a dezis de ea. A avut o campanie fără bani. A fost, în multe privințe, singură. Probabil ca e foarte greu sa nu ai cui sa ceri ajutor. Presiunea e imensa și riscurile pe măsură”, comentează actorul.

Deși nu o mai susține pe Lasconi, Manole precizează că nu va mai susține public niciunul dintre candidații la alegerile prezidențiale

„Eu nu cred în Nicușor Dan, așa cum nu cred nici în Crin Antonescu. Despre Simion și Ponta nici nu are rost să vorbesc. Tot ce știu, tot ce sper, este ca Simion să nu câștige, Ponta să nu intre în turul doi (…) Nu, nu mai am curajul să pariez pe nimeni și pe nimic”, mărturisește actorul.

Tocmai pentru că a fost nevoit să-și retragă sprijinul pentru Lasconi, Marius Manole recomandă românilor să nu mai ia în seamă spusele unui influencer sau altuia pentru că și aceștia pot să greșească.

„Mai bine cântăriți cu mintea voastră ce și cum votați. Vă știți nevoile, prioritățile, crezurile și principiile. Nu vă lăsați influențați atât de ușor. Vă îndemn, așadar, să mergeți la vot și să votați cum credeți de cuviință. Până la urmă, cei mai mulți dintre noi nu vrem decât binele acestei țări”, mai scrie Marius Manole, adăugând că va încerca să se exprime „mai puțin politic și mai mult pe scenă”.

Un sprijin retras după două săptămâni

Actorul a transmis, pe 15 aprilie, într-un mesaj video pe rețelele de socializare ale Elenei Lasconi, că o susține pe Elena Lasconi în cursa pentru Cotroceni și a spus că decizia USR de a-l susține pe Nicușor Dan pe baza sondajelor a fost una „mizerabilă”.

„Am fost întotdeauna un susținător USR. Am luptat pentru acest partid, am crezut în el, am fost prieten cu oameni din USR, am ieșit în stradă pentru USR, am stat în ploaie pentru USR. De data asta, ce a făcut USR, din punctul meu de vedere, e nepermis”, spune actorul în vârstă de 42 de ani.

Marius Manole a transmis că Elena Lasconi este cea care a ajutat USR să obțină un scor bun la parlamentare și să ducă oamenii în poziții de deputați și senatori. „Să-l arunci la groapa de gunoi doar pentru că în sondaje pare jos, mi se pare o foarte mare nedreptate”, spunea Manole.