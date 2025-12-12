Laura Codruța Kovesi, mesaj de solidaritate cu magistrații care s-au ridicat împotriva „justiției capturate”. Apel către autoritățile din România

Sancționarea magistraților care se poziționează împotriva abuzurilor din interiorul sistemului de justiție „nu poate fi interpretată decât ca o măsură de represalii”, spune, pentru HotNews, fosta șefă a DNA Laura Codruța Kovesi. Ea s-a alăturat magistraților din România care s-au solidarizat cu colegii lor din documentarul Recorder.

Fosta șefă a DNA și în prezent procuroarea care conduce Parchetul European, Laura Codruța Kovesi amintește de decizia CEDO care i-a dat dreptate atunci când a acuzat că a fost revocată ilegal.

„Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat în mod clar că magistrații se bucură de libertatea de exprimare atunci când semnalează disfuncționalități instituționale grave sau abuzuri care afectează funcționarea sistemului de justiție”, a transmis Kovesi pentru HotNews.

„În cauza Kövesi c. României, Curtea a reținut că sancționarea sau revocarea unui magistrat pentru opinii exprimate în interes public constituie o încălcare a Convenției Europene a Drepturilor Omului. Acest principiu nu este unul personal, ci unul universal, aplicabil tuturor magistraților care acționează cu bună-credință”, a explicat fosta șefă a DNA.

Declarația șefei Parchetului European a apărut pentru prima oară la G4Media.

„Doresc să îmi exprim îngrijorarea cu privire la recentele dezvăluiri care afectează independența și reputația magistraturii din România”

Ea susține că, în calitatea sa de procuror-șef european, „doresc să îmi exprim îngrijorarea cu privire la recentele dezvăluiri care afectează independența și reputația magistraturii din România”.

„Ceea ce reprezintă un motiv de îngrijorare și mai mare pentru mine, venind din România și având o experiență personală cu o situație similară în urmă cu doar câțiva ani, este reacția autorităților responsabile la aceste dezvăluiri. Aplicarea de sancțiuni disciplinare judecătorilor și procurorilor care iau poziție împotriva abuzurilor din interiorul propriului corp profesional nu poate fi interpretată decât ca o măsură de represalii, având ca scop reducerea la tăcere a unei critici legitime și profund necesare”, conform Laurei Codruța Kovesi.

Ea spune că, în locul unor „măsuri represive împotriva judecătorilor și procurorilor care au semnalat abuzuri”, autoritățile „ar trebui să se concentreze asupra fondului acestor critici, prin stabilirea faptelor și definirea unor măsuri corective adecvate, pe această bază”.

„Aceasta este singura cale de a proteja credibilitatea instituțiilor în ochii cetățenilor unui stat democratic”, a mai transmis șefa Parchetului European.