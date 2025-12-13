Laura Kovesi, criticată pentru că a semnat alături de magistrați de către unul dintre cei mai cunoscuți jurnaliști români, întors în țară după ce a stat 20 ani în Noua Zeelandă. „Cinism absolut”

Sergiu Toader, fost șef al știrilor ProTV, Antena 1 și Realitatea TV, spune că nu se urmărește curățarea justiției. „O gașcă de ticăloși se luptă cu altă gașcă de ticăloși”.

„Gestul Laurei Codruța Kovesi de a se „solidariza” cu magistrații care denunță abuzurile de astăzi este de un cinism absolut”, a scris Toader, într-un text de analiză pe platforma Substack.

„Documentarul Recorder, oricât de util a fost (pentru că a readus în atenția opiniei publice mecanismele de putere subterană din justitie) este un produs jurnalistic complet dezechilibrat. Pentru că nu spune tot și pentru că vinde ca marfă nouă metehne vechi, eludând problemele grave, structurale, ale justiției. Nu spune, de exemplu, că «reformiștii» de azi au făcut exact ceea ce denunță acum la alții, că ei înșiși au fost la brelocul altei garnituri de politicieni”, crede Toader.

Revenit în țară în calitate de consultant al lui Sasha Dragic de la Superbet

Jurnalistul Sergiu Toader a revenit în România, după două decenii în Noua Zeelandă, experiență despre care a relatat frecvent pe rețelele sociale. El a avut în Noua Zeelandă inclusiv un restaurant unde a lucrat, împreună cu soția lui.

Toader a revenit la finalul lui 2025, printr-un contract de consultanță media, încheiat cu fundația Dragic, a lui Sasha Dragic, omul de afaceri care are, printre altele, cea mai mare firmă de jocuri de noroc din România, Superbet, dar și afaceri în asigurări și imobiliare.

Fostul șef de știri la cele mai importante canale TV din România va face o analiză a pieței media și, posibil, va lansa un produs nou, conform declarațiilor lui Toader și lui Dragic pentru Pagina de Media.

Sergiu Toader, fost șef al știrilor ProTV, Antena 1 și Realitatea TV. Sursa foto: Substack

„Eternul Predoiu va conduce reforma dezastrului pe care tot el l-a păstorit”

Sergiu Toader consideră că „în ecuația românească politică-justiție nu există personaje pozitive, ci doar jucători care vor putere”.

El susține că „rețeaua Savonea” vrea să păstreze controlul asupra sistemului de justiție, în timp ce „rețeaua «reformiștilor» vrea să o recaptureze”, iar „politicienii vor ce au vrut întotdeauna: să nu ajungă ei înșiși în fața justiției, dar să-și poată trimite adversarii acolo”.

„Bolojan nu poate demite pe nimeni «pentru trecut», asa că eternul Predoiu va conduce reforma dezastrului pe care tot el l-a păstorit ani de zile. Ministrul Justiției invocă PNRR-ul, si tot asa! Toți, absolut toți, joacă pentru ei, nu și pentru români. Victimele însă sunt mereu aceleași, cetățenii români și magistrații de bună credință, cei care vor să-și facă meseria și care sunt striviți de sistem”, a adăugat Sergiu Toader.

„Nu poți «elibera» ceva care a fost proiectat de la început să fie captiv”

Sergiu Toader susține că „justiția română nu este și nu a fost capturată”, ci „a fost construită de la bun început ca instrument captiv al puterii”.

„Diferența e crucială. Pentru că nu poți «elibera» ceva care a fost proiectat de la început să fie captiv. Nu poți «reforma» ceva care funcționează exact așa cum a fost gândit să funcționeze”, a scris Toader.

El spune că acest sistem a fost „conturat în 1997, când au apărut prima dată pensiile speciale pentru magistrați”, și a fost „consolidat în 2004, când Adrian Năstase, Viorel Hrebenciuc și răposata Rodica Stănoiu au desenat arhitectura puterii prin justiție”.

„Un sistem apărat cu dinții de toți cei care au trecut pe la putere: PSD, PNL, USR. De la Revoluție încoace, sistemul judiciar a funcționat ca o ghioagă politică; cine o ține în mână, lovește; cine e lovit, tace, rabdă și apoi dispare!”, a adăugat Sergiu Toader.

„Acum, în 2025, ghioaga e ținută de rețeaua Savonea”

Consultantul media susține că în prezent „ghioaga e ținută de rețeaua Savonea”.

„Metodele doar s-au «modernizat» tehnologic; în loc de plicuri galbene, avem telefoane mobile. În loc de arestări spectaculoase, avem tergiversări până la prescrierea faptelor. În loc de «lupta anticorupție», avem «protejarea colegilor»”, a mai afirmat el.

Sergiu Toader consideră că documentarul Recorder a fost util, deoarece „a readus în atenția opiniei publice mecanismele de putere subterană din justitie”, dar „este un produs jurnalistic complet dezechilibrat”, care „omite să contextualizeze”.

„Pentru că nu spune tot și pentru că vinde ca marfă nouă metehne vechi, eludând problemele grave, structurale, ale justiției. Nu spune, de exemplu, că «reformiștii» de azi au făcut exact ceea ce denunță acum la alții, că ei înșiși au fost la brelocul altei garnituri de politicieni”, a adăugat Toader.

Sergiu Toader, despre Kovesi: „Acum această persoană se erijează în apărătoare a independenței justiției?”

Toader spune că fosta șefă a DNA a recunoscut public în 2014 că l-a arestat pe judecătorul Mustață pentru a schimba completul care judeca Dosarul ICA, iar acum „se erijează în apărătoare a independenței justiției”.

„Doamna Kovesi este cea care a recunoscut public – rețineți, public! – că a arestat un judecător pentru a schimba completul care judeca Dosarul ICA. «A fost un moment important în acest dosar», a spus ea în august 2014, explicând cu nonșalanță că judecătorul Mustață fusese «monitorizat» și arestat pentru că exista «riscul» să nu termine dosarul niciodată. Deci, șefa DNA a recunoscut că a arestat un judecător pentru a schimba completul. Și acum această persoană se erijează în apărătoare a independenței justiției?”, a adăugat Sergiu Toader.

El a afirmat ironic că pentru cei de la putere justiția „e bună când lovește adversarul”, dar „e abuz când te lovește pe tine”.

„PSD a aplaudat DNA când prindea liberali. PNL a aplaudat când DNA se ocupa de pesediști, iar USR a aplaudat când colegii din cele două partide erau «suferinzi legal». Evident, toți au țipat «dictatură», «abuz», exact în momentul în care propriii oameni au intrat în vizor. Că așa e cu justiția captivă: e bună când lovește adversarul, e abuz când te lovește pe tine”, a continuat Sergiu Toader.

„«A doua revoluție din decembrie» nu va avea loc!”

Sergiu Toader i-a lăudat pe cei care ies să protesteze, dar consideră că, „la fel ca în decembrie 1989, gesturile autentice de curaj vor fi confiscate de cei care știu să profite”.

„La fel cum Frontul Salvării Naționale a confiscat jertfa celor căzuți la Revoluție, la fel gașca «reformiștilor», adică exact cei care au creat binomul DNA-SRI, va confisca indignarea legitimă a românilor. Nu pentru a face dreptate, ci pentru a recâștiga controlul asupra bâtei! Doamna Raluca Moroșanu s-a ridicat în fața șefilor ei cu foarte mult curaj. Dar în spatele domniei sale se înghesuie deja oportuniștii. Abuzurile unora nu sunt diferite de abuzurile celorlalți”, a mai afirmat el.

Toader este de părere că românii care ies în stradă ar trebui să ceară „schimbarea regulilor jocului, nu a unui singur cap”, și introducerea unor „mecanisme impersonale, verificabile, imposibil de confiscat”.