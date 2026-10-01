Laura Vicol, noi acuzaţii în dosarul Nordis. DIICOT susține că și-a falsificat declaraţiile de avere ca să ascundă 16,5 milioane de lei

Fosta deputată PSD Laura Vicol a fost chemată joi la DIICOT, fiind anunţată de procurori că a fost extinsă urmărirea penală pe numele ei pentru alte trei infracţiuni în dosarul „Nordis”, respectiv fals în declaraţii în formă continuată, spălarea banilor în formă continuată şi complicitate la înşelăciune.

În perioada 2020-2025, Vicol nu ar fi trecut în declaraţia de avere venituri, împrumuturi, cadouri şi altele, în valoare de peste 16,5 milioane de lei.

De asemenea, ar fi trecut în declaraţiile de avere un împrumut fictiv acordat unuia dintre inculpaţii din dosar.

„În continuarea activităţilor de urmărire penală efectuate în cauza privind săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, delapidare cu consecinţe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, de rambursări, restituiri sau compensări de la bugetul general consolidat, toate în formă continuată, la 30 septembrie 2026, procurorii DIICOT – Structura Centrală au dispus extinderea urmăririi penale. Măsura vizează o inculpată, cercetată pentru săvârşirea infracţiunilor de fals în declaraţii în formă continuată, spălarea banilor în formă continuată şi complicitate la înşelăciune”, anunţă DIICOT într-un comunicat de presă, care însă nu îi dezvăluie numele, însă oficiali din DIICOT au confirmat că e vorba de Laura Vicol, precizează Agerpres.

Concret, spun anchetatorii, noile acuzaţii se referă la modul în care Laura Vicol a încasat şi cheltuit bani din firmele grupului Nordis, sume care nu au fost menţionate în declaraţiile sale de avere.

„Din actele de urmărire penală a reieşit faptul că, în perioada 2020 – 2025, în calitate de deputat în Parlamentul României, cu intenţie, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, la intervale diferite de timp, corespunzătoare termenelor de depunere a declaraţiilor de avere, a declarat necorespunzător adevărul cu ocazia întocmirii declaraţiilor de avere cu referire la venituri, datorii, împrumuturi acordate, cadouri şi alte avantaje, în scopul producerii de consecinţe juridice pentru sine, respectiv sustragerea de la orice formă de răspundere juridică faţă de fondurile încasate din patrimoniul unor societăţi din cadrul unui grup, direct sau indirect, ascunderea unor surse ilicite de venit şi evitarea controlului de integritate”.

„Astfel, au fost identificate venituri de peste 15.600.000 lei (salarii, dividende, returnări de împrumuturi), împrumut oferit în cuantum de 910.000. lei, împrumuturi contractate în valoare de 241.000 lei şi 35.000 dolari, restituite în perioada 2019 – 2021, respectiv cadouri, servicii sau avantaje primite în valoare de peste 300.000 lei, care nu au fost menţionate în declaraţiile de avere”, explică DIICOT.

De asemenea, în aceeaşi perioadă, prin declaraţiile de avere, ea a declarat un împrumut fictiv acordat unuia dintre inculpaţii cercetaţi în cauză, în valoare de 150.000 euro şi 1.774.000 lei, ulterior modificat în 1.124.000 lei, după care a încasat în baza acestui titlu juridic de la o suspectă, cu justificarea restituire împrumut suma de 1.595.000 lei, ascunzând şi disimulând adevărata natură şi provenienţă a fondurilor, cunoscând că provin din săvârşirea infracţiunii de delapidare.

Totodată, în intervalul cuprins între 2019 – 2025, fără o calitate statutară în cadrul uneia dintre societăţile cercetate în cadrul dosarului penal, cu intenţie, Laura Vicol i-ar fi sprijinit pe trei inculpaţi în săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, cu ocazia încheierii şi executării unor promisiuni de vânzare şi a unui contract de vânzare – cumpărare având ca obiect imobile (apartamente de vacanţă) în cadrul ansamblurilor rezidenţiale din Mamaia şi Sinaia, imobile care fie nu au fost predate, fie nu au fost edificate, inducând în eroare o persoană vătămată, căreia i-a cauzat un prejudiciu în cuantum de peste 122.000 euro.

Vicol şi soţul ei, acuzaţi că au delapidat zeci de milioane de euro din firmele grupului Nordis

În februarie 2025, Laura Vicol şi soţul acesteia, Vladimir Ciorbă, au stat în arest preventiv 10 zile, fiind ulterior eliberaţi de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Vladimir Ciorbă a fost plasat atunci sub control judiciar, dar între timp această măsură a fost ridicată.

Laura Vicol şi Vladimir Ciorbă sunt anchetaţi penal de DIICOT pentru mai multe infracţiuni, printre care constituirea unui grup infracţional organizat, delapidare, spălare a banilor, evaziune fiscală şi înşelăciune.

În esenţă, ei sunt acuzaţi că au delapidat zeci de milioane de euro din firmele grupului Nordis şi au cheltuit banii pe vacanţe, călătorii cu avioane private, achiziţii de bunuri şi maşini de lux. Sumele retrase proveneau de la clienţii păgubiţi de gruparea Nordis.

Alţi inculpaţi în dosar: Gheorghe Emanuel Poştoacă – acţionar principal la Nordis; Cristian Nicolae Poştoacă – acţionar şi administrator la mai multe firme din grup; Florin Poştoacă; Sanda Răileanu; Gabriela Vasile – manager resurse umane; Matei Cristian – manager achiziţii şi director; Bogdan Adalbert Şaitoş – acţionar şi administrator; Oana Claudia Oprea – contabila grupării; George Marian Ivan.