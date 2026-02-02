Lavrov afirmă că „presiunea” militară și economică exercitată de SUA asupra Cubei este „inacceptabilă”

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, la o întâlnire cu omologul său yemenit, la Moscova, pe 27 august 2024. Sursa foto: Evgenia Novozhenina / AFP / Profimedia

Moscova a afirmat luni că „presiunea” economică și militară asupra aliatului său Cuba este „inacceptabilă”, aceste comentarii ale ministrului rus de externe, Serghei Lavrov, venind după ce administrația Trump a intensificat amenințările împotriva națiunii insulare conduse de comuniști, scrie AFP.

Săptămâna trecută, președintele american Donald Trump a semnat un decret prezidențial prin care amenință cu tarife vamale suplimentare țările care vând petrol Cubei, care se confruntă cu cea mai gravă criză economică din ultimele decenii.

Președintele cubanez Miguel Diaz-Canel a denunțat această măsură, calificând-o drept o încercare de a „sufoca” economia țării sale.

Lavrov a reafirmat luni că este „inacceptabilă presiunea economică și militară asupra Cubei, inclusiv întreruperea aprovizionării cu energie a insulei”, potrivit unui comunicat transmis după o convorbire telefonică cu omologul său cubanez, Bruno Rodriguez.

Șeful diplomației ruse a mai afirmat că întreruperea aprovizionării cu energie a insulei „amenință să agraveze grav situația economică și umanitară din țară” și a reiterat „angajamentul ferm al Moscovei de a continua să ofere Cubei sprijinul politic și material necesar”.

Reporterii AFP au văzut cubanezi așezându-se la cozi lungi la benzinăriile din Havana după anunțul SUA privind tarifele vamale.

Tensiunile dintre Statele Unite și Cuba au crescut în urma capturării șocante de către administrația Trump a președintelui venezuelean Nicolas Maduro, a cărui țară era o sursă crucială pentru exporturile de petrol către Cuba.

Chiar și înainte, insula din Caraibe se confrunta cu întreruperi repetate ale alimentării cu energie electrică, în contextul celei mai grave crize economice de la prăbușirea Uniunii Sovietice, în 1991, și până în prezent.