Lavrov anunță că se va întâlni joi cu Rubio: „Este mai bine să pui întrebări”

Ministrul rus al Afacerilor Externe, Serghei Lavrov, a anunțat miercuri în fața presei că se va întâlni joi cu secretarul de stat american Marco Rubio în Filipine, pentru o discuție care se va axa pe conflictele din Ucraina și din Orientul Mijlociu, transmite AFP.

„Această întâlnire va fi utilă în orice caz. Este mai bine să pui întrebări și să obții răspunsuri”, a declarat el, confirmând că întâlnirea va avea loc joi dimineață, în marja unei reuniuni a reprezentanților diplomatici ai țărilor din Asociația Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN).

Moscova a condamnat recentele atacuri ale Washingtonului asupra aliatului său, Iranul.

În același timp, discuțiile menite să pună capăt conflictului din Ucraina se află într-un impas, atenția fiind acum concentrată asupra Orientului Mijlociu, în timp ce Moscova își menține pretențiile, cerând ca Kievul să îi cedeze teritorii.

Marco Rubio, care a declarat că a schimbat câteva cuvinte cu Serghei Lavrov în timpul unei cine de gală marți, a confirmat că urmează să discute despre Ucraina, atunci când un jurnalist l-a întrebat dacă îl va presa pe omologul său cu privire la acest subiect.

„Războiul din Ucraina, cred eu, a împiedicat, în multe privințe, capacitatea Rusiei și a Statelor Unite de a găsi puncte comune cu privire la alte subiecte”, a afirmat secretarul de stat.

„Asta nu înseamnă că nu vom încerca să găsim alte domenii de cooperare potențială. Dar, în același spirit (…) ne dorim ca acest război să ia sfârșit”, a adăugat Marco Rubio.

„Statele Unite rămân pregătite și dornice să joace un rol constructiv” în această privință, a mai spus secretarul apărării.

Președintele american Donald Trump și-a exprimat sprijinul pentru campania ucraineană de atacuri cu rachete de lungă distanță care vizează infrastructurile energetice, declarând că aceasta ar putea „contribui la încheierea” conflictului.

De câteva luni, Ucraina intensifică atacurile cu drone, vizând în special rafinăriile, depozitele de petrol și navele de marfă aflate pe mare, ceea ce a provocat penurii de combustibil în Rusia.