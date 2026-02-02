Lavrov transmite un mesaj de amenințare legat de „țintele legitime” din Ucraina: „Inclusiv cele germane”

Ministrul rus de externe Serghei Lavrov în timpul unei conferințe de presă, pe 20 ianuarie 2026. FOTO: Kommersant Photo Agency / ddp USA / Profimedia

Rusia va considera desfășurarea oricăror forțe militare sau infrastructuri străine în Ucraina ca fiind o intervenție străină și va trata aceste forțe ca ținte legitime, a transmis luni Ministerul de Externe de la Moscova, citându-l pe șeful diplomației ruse Serghei Lavrov, potrivit Reuters.

Comentariul ministerului, unul dintre numeroasele care au fost făcute ca răspuns la întrebările adresate lui Lavrov, a lăudat de asemenea eforturile președintelui american Donald Trump de a găsi o soluție pentru încheierea războiului. Totodată, diplomația de la Moscova mai afirmă că liderul american înțelege „motivele fundamentale” ale conflictului.

„Desfășurarea de unități militare, facilități, depozite și alte infrastructuri ale țărilor occidentale în Ucraina este inacceptabilă pentru noi și va fi considerată o intervenție străină care reprezintă o amenințare directă la adresa securității Rusiei”, a transmis ministerul, pe site-ul său.

Instituția mai afirmă că țările occidentale – care au discutat despre o posibilă desfășurare de forțe în Ucraina care să contribuie la securizarea respectării unui eventual acord de pace – trebuie să înțeleagă „că toate contingentele militare străine, inclusiv cele germane, dacă vor fi desfășurate în Ucraina, vor deveni ținte legitime pentru forțele armate ruse”.

Statele Unite au condus eforturile de organizare a negocierilor menite să pună capăt conflictului din Ucraina, iar o a doua reuniune tripartită cu reprezentanții Rusiei și Ucrainei va avea loc săptămâna aceasta (miercuri și joi) în Emiratele Arabe Unite, la Abu Dhabi, după cum a confirmat anterior în cursul zilei de luni Kremlinul.

Problema cedării teritoriului ucrainean recunoscut internațional către Rusia rămâne un obstacol major în calea încheierii unui acord de pace. Kievul respinge solicitările Moscovei de a renunța la întreaga provincie industrială Donbas (alcătuită din regiunile Donețk și Luhans), inclusiv la teritoriile pe care forțele Moscovei nu le-au cucerit.

Rusia a afirmat în repetate rânduri că nu va tolera prezența trupelor din țările occidentale în Ucraina.

Ministerul rus de Externe a mai transmis luni că Moscova apreciază „eforturile hotărâte” ale administrației Trump de a găsi o soluție și de a înțelege îngrijorările de lungă durată ale Rusiei cu privire la extinderea NATO spre est și deschiderea alianței față de Ucraina.

În același mesaj, diplomația rusă îl descrie pe Trump ca fiind „unul dintre puținii politicieni occidentali care nu numai că a refuzat imediat să impună condiții preliminare lipsite de sens și distructive pentru a iniția un dialog substanțial cu Moscova cu privire la criza ucraineană, dar a și vorbit public despre cauzele profunde” ale războiului.