Lazare, „cel mai bătrân câine din lume”, a murit. Micuțul avea 30 de ani

Lazare s-a născut în 1995 și este considerat „cel mai bâtrân câine de lume”, însă recordul nu a fost omologat oficial. Sursă foto: Jeff PACHOUD / AFP / Profimedia

Lazare, un spaniel pitic continental în vârstă de 30 de ani, care ar putea fi cel mai bătrân câine din lume, a murit joi în apropiere de Annecy, în Franța, a anunțat vineri stăpâna sa, conform AFP.

„Ai fost micuțul nostru bunicuț”, a scris într-un mesaj postat pe Instagram, Ophélie Boudol, în vârstă de 29 de ani, care a anunțat decesul cățelului său.

Lazare s-a născut pe 4 decembrie 1995, spune Anne-Sophie Moyon, îngrijitoare la adăpostul din Annecy-Marlioz, în Haute-Savoie.

Și-a petrecut cea mai mare parte a vieții cu aceeași stăpână și a fost încredințat asociației la moartea acesteia. A fost adoptat acum o lună de Ophélie Boudol, care inițial căuta un animal pentru mama sa.

Dar această mamă singură, care are un băiat de 9 ani, s-a îndrăgostit de Lazare și l-a adus acasă, unde are deja două pisici, a povestit ea pentru AFP.

„A fost găsit lângă cadavrul stăpânei sale”, i s-a spus. „Am stat o jumătate de oră așezată lângă el, apoi am spus: «Ascultați, dacă nimeni nu vrea să-l ia, nu mă deranjează, atâta timp cât se înțelege cu pisicile»”.

Lazare a murit doar câteva săptămâni mai târziu. „A început să-și dea duhul în brațele mele aseară”, a povestit ea. „Miercuri, m-am dus să-i cumpăr un coș nou, ca să poată intra mai ușor în el cu o pătură și tot ce-i trebuie, plus un pulover și o haină. În cele din urmă, a doua zi, a plecat să se alăture primei sale stăpâne.”

„Ar putea fi cel mai bătrân câine din lume”

La 30 de ani și cinci luni, Lazare purta scutece, nu mai auzea, nu mai vedea și dormea aproape toată ziua. Dar era încă foarte vioi, potrivit stăpânei sale.

„Are cu adevărat o personalitate foarte atrăgătoare”, a mărturisit ea la începutul acestei săptămâni pentru AFP, legănându-l la pieptul ei, la domiciliul său din Villy-le-Pelloux.

Când Anne-Sophie Moyon, de la adăpost, și colegii ei au descoperit vârsta lui Lazare, au crezut că „ar putea fi cel mai bătrân câine din lume”, a povestit ea.

Au verificat data nașterii sale în două registre și au completat formularele pentru a-l înscrie la un eventual record, în glumă, a adăugat ea.

Guinness World Records, contactat de AFP, a indicat că nu a „primit nicio cerere și nici dovezi asociate” înainte de decesul lui Lazare și, prin urmare, nu poate confirma dacă acesta deținea recordul.

Un rafeiro din Alentejo, un câine de munte, numit Bobi era considerat cel mai bătrân câine din lume când a murit în 2023 în Portugalia, la presupusa vârstă de 31 de ani, potrivit site-ului Guinness World Records.

Însă o reevaluare efectuată în 2024 a concluzionat că nu existau dovezi suficiente și concludente privind vârsta sa.